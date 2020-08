Cinco bebidas para estimular la digestión si has comido en exceso

Si has pasado un fin de semana o unos días de descanso comiendo bastante comida debes tomar medidas para que no afecte a tu salud porque al ingerir una gran cantidad de alimentos poco saludables no solo puede ocasionarte problemas temporales como la hinchazón o la acidez, sino también puede hacer que la presión arterial se dispare y afecte la capacidad de producción de glucosa por parte del hígado.

A continuación, te presentamos las cinco bebidas naturales y efectivas para aliviar a tu estómago luego de haber ingerido una gran cantidad de alimentos:

Infusiones de hierbas. El mate de manzanilla, de achicoria, té verde o té de menta ayuda a mejorar el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo aliviando las molestias estomacales. Limonada picante, consta de un vaso de agua caliente con limón y una pizca de pimienta de cayena. Esta combinación alivia el dolor de estómago, los gases, hinchazón y el reflujo ácido. Vinagre de sidra de manzana. En un vaso de agua agregar una cucharada de vinagre de sidra de manzana ayuda a restaurar el mecanismo intestinal gracias a los probióticos saludables que contiene. Té de cúrcuma. Agregar una pizca de cúrcuma y un poco de jugo de limón en agua caliente, esta infusión mejorará la digestión. Café negro, en algunos casos puede actuar como un laxante y ayudar a que los alimentos ingeridos se muevan. Sin embargo, no es bueno abusar de esta bebida ya que puede causar diarrea y evitar que el organismo absorba algunos nutrientes.

© Foto : Pixabay / VagelisDimas Los cinco alimentos que nunca deberías comer crudos portal thehealthsite , estas cinco bebidas no solo ayudarán a solucionar esas molestias estomacales, sino también pueden reducir el riesgo de diabetes y problemas en la piel, como el acné y espinillas, así como otros problemas de salud que aparecen debido a la gran cantidad de comida no saludable consumida.

Antes de consumir estas bebidas, es necesario que consultes a un médico para asegurarte de que no tienes intolerancia individual a alguno de estos productos.