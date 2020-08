Vietnam, interesado en la compra de millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19

El ente aclaró, sin embargo, que el suministro de las vacunas depende de los resultados finales de los ensayos clínicos realizados por el fabricante. Además, se debe realizar en Vietnam una ronda de pruebas que cumplan con estrictas regulaciones antes de su uso masivo.

Además del Ministerio de Salud de Vietnam, variasdel país también dialogan activamente con socios rusos para la adquisición de la vacuna fabricada en el país

Tran Thi Lam, líder del consejo fundador de la corporación médica Hoa Lam Group y presidenta del complejo médico de alta tecnología Hoa Lam Shangrila, compartió con Sputnik los planes de la compañía con relación a la vacuna rusa.

Tran, quien se enteró acerca de la vacuna desarrollada en Rusia a través de los medios de comunicación, compartió que Hoa Lam Group tiene interés en el preparado, pero antes de que puedan importar dosis de Sputnik V, necesitan la aprobación de las agencias gubernamentales pertinentes.

"Si nos dan el visto bueno, la vacuna se distribuirá a través de las instalaciones de salud de nuestro sistema para uso de los ciudadanos", agregó Tran.

Con relación al supuesto peligro que los medios y políticos occidentales asocian a la vacuna rusa, Tran dijo no preocuparse, pues confía "en la larga reputación de las tecnologías microbiológicas de la Unión Soviética y de la Rusia contemporánea".

"Visitamos varias instituciones de investigación federales en Moscú y Novosibirsk y, personalmente, no tengo ninguna razón para no confiar en los logros de la ciencia rusa. No me preocupa mucho esa conversación sobre el supuesto 'peligro' de la vacuna rusa, ya que definitivamente pasará por varias etapas de ensayos clínicos antes de que comience a usarse a gran escala", apuntó.

Tran puso de relieve, además, que ante todo serán los mismos rusos los primeros en vacunarse con Sputnik V, por lo que cuando finalmente llegue a Vietnam, la vacuna ya habrá sido probada exhaustivamente.

"El presidente de Rusia dijo que su hija ya había sido vacunada con esta vacuna. Esto ya es una prueba de su máxima calidad", concluyó Tran.