Puede estar tranquilo: el mosquito no le contagiará el coronavirus

Con la llegada del estío y la aparición de las odiosas picaduras de mosquitos, muchas personas se han preguntado si este insecto podría transmitir el SARS-CoV-2 a los humanos. No está claro cómo surgió el rumor, pero lo que sí está claro es que no es más que un bulo. Primero fue desmentido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ahora ha sido confirmado por un grupo de investigadores del Biosecurity Research Institute (BRI) de la Universidad Estatal de Kansas a través del "primer experimento" que investiga la capacidad de los mosquitos en transmitir el virus.

"Si bien la Organización Mundial de la Salud ha declarado definitivamente que los mosquitos no pueden transmitir el virus, nuestro estudio es el primero en proporcionar datos concluyentes que respaldan la teoría", dijo Stephen Higgs, investigador del proyecto y profesor universitario distinguido de medicina de diagnóstico y patobiología.

El experimento se ha realizado con tres especies de mosquitos ampliamente distribuídas, que representan las dos especies más significativas: Aedes aegypti, Aedes albopictus y Culex quinquefasciatus. Las tres están presentes en China, el país de origen del SARS-CoV-2 . Tras realizar la prueba, observaron que el virus, por lo que era imposible que emprendiera ese viaje hacia sus glándulas salivales. La OMS ya explicó que el nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Ya sabemos que el método de transmisión es completamente diferente.

Además, los investigadores concluyen que el SARS-CoV-2 no puede replicarse en mosquitos y que incluso si un mosquito se alimenta de una persona con virus en la sangre, el mosquito no sería un vector si se alimentara de un positivo. La reciente investigación servirá de ayuda a los temerosos que todavía no habían abierto sus ventanas: ya pueden quedarse completamente tranquilos, pues la picadura del mosquito lo máximo que les puede causar es la incomodidad del picazón durante unos días.