Una representante de la OMS explica la alta tasa de mortalidad por coronavirus en Italia

El elevado número de muertes en Italia se puede explicar por el hecho de que los responsables de sanidad no pudieron detectar la propagación de la epidemia desde su inicio, señala Melita Vujnovic, la representante de la OMS en Rusia.

"Parece que hubo muchas personas que en Italia enfermaron de repente, pero no está claro cómo ocurrió, ahora los expertos lo están investigando. La población podría no haber entendido que estaba enferma, desconocer los síntomas de la enfermedad y no saber a dónde dirigirse", comentó Vujnovic en una entrevista a la publicación rusa RBK.

Cuanto más longeva es la población, mayor es la tasa de mortalidad, De ahí los más de 1.000 muertes en Italia , agregó. Vujnovic también aseguro que es imposible decir si el coronavirusha alcanzado su pico, ya que no hay suficientes datos para ello.

La tasa de mortalidad es ahora alrededor del 3%, pero la cifra exacta no se conocerá hasta que la epidemia termine. Aún no hay niños o jóvenes entre los fallecidos, pero a medida que aumenta la edad de los enfermos, también lo hace la tasa de mortalidad. En el grupo de edad de más de 80 años la mortalidad puede llegar a ser del 14%, reveló Vujnovic.

La vacuna contra el coronavirus está siendo desarrollada por exactamente las mismas personas que desarrollan vacunas contra la gripe estacional. No obstante, cabe entender que no se trate de algo parecido a lo que inventó el microbiólogo francés Louis Pasteur. A nadie le van a contagiar el virus para elaborar los medios de protección, destacó la especialista.

Las vacunas modernas constan de material genético que ayuda a los leucocitos a saber que un cuerpo no deseado ha entrado en el organismo. De esta manera, forman una memoria en los glóbulos blancos para que, si el virus aparece, puedan reconocerlo y atacarlo.