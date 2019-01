Los 7 signos de alarma del cáncer

Entre los síntomas se destacan:

Trastornos repentinos del intestino o de la vejiga

Hemorragia sin razón aparente

Sensación de tener un bulto en el seno o en otro lugar

Dificultad para tragar

Lunares que cambian de color y tamaño

Tos ronca

Heridas que continúan sangrando durante un largo periodo

Los médicos británicos subrayan que se pueden prevenir cuatro de cada 10 casos de cáncer gracias a las modernas herramientas de diagnóstico.

Los expertos constatan que una sencilla manera de prevenir la enfermedad consiste en llevar una vida saludable. En particular, es recomendable no fumar, no tomar demasiado alcohol ni tener sobrepeso.

Además, se debe tomar sol con precaución, mantenerse activo y optar por una dieta sana y balanceada.

