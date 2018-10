Probablemente te estés lavando mal las manos y nunca te hayas dado cuenta

Hay una técnica que puede salvar miles de vidas en todo el mundo, particularmente en los países menos desarrollados. No es una maniobra complicada, ni una vacuna: es un gesto tan simple como lavarse las manos. Incluso entre los más obsesivos, muchos no lo hacen correctamente. ¿Crees que sabes lavarte bien las manos? Te invitamos a corroborarlo.

"Una mano lava la otra y las dos lavan la cara", dice el refrán popular para subrayar la importancia de la ayuda mutua. Pero si se modificara por "Una mano lava la otra y las dos salvan vidas", la expresión sería igualmente verdadera.

El 15 de octubre es el Día Internacional del Lavado de Manos, fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alertar sobre esta práctica, a primera vista simple y poco importante. Sin embargo, en nuestras extremidades llevamos un número de bacterias que pueden provocar enfermedades simples o graves, que pueden prevenirse apenas con agua y jabón.

Según la OMS, el correcto lavado de manos reduce en un 50% las diarreas en niños, y en un 25% las infecciones respiratorias. A nivel mundial, cada año estas afecciones se cobran la vida de más de 3,5 millones de niños menores de cinco años.

En madres que transitan por el puerperio y los recién nacidos, también puede hacer la diferencia. De acuerdo con la OMS, cada año 30.000 mujeres y 400.000 bebés mueren por infecciones como la septicemia, que podrían verse reducidas sustancialmente con una adecuada higiene de manos.

Lavarse las manos en centros de salud parece una obviedad, pero no lo es en países de ingresos medios y bajos. En esas naciones, "más de uno de cada tres centros de salud (…) no tienen acceso alguno al agua". Cuando se hila más fino y se analiza la fiabilidad y la salubridad, la mitad de los centros no tiene acceso a aguas que permitan mantener una higiene adecuada.

Luego, un quinto de los centros de salud en países menos favorecidos no tienen retretes y un tercio no dispone de jabón para lavarse las manos. Si estas condiciones cambiasen, probablemente el número de madres y niños muertos bajara.

La entidad mundial indica que promover esta práctica es la inversión en salud "más eficaz y costo-efectiva" en algunos contextos: una inversión de 3,35 dólares en concientización "trae los mismos beneficios a la salud que una inversión de 11 dólares en construcción de letrinas, o una de 200 dólares en abastecimiento de agua en las viviendas, o una inversión de miles de dólares en inmunizaciones".

Según la OMS, se deben lavar las manos en los llamados "momentos críticos". Es decir, "antes de tocar a un paciente, antes de realizar un procedimiento limpio/aséptico, tras la exposición a líquidos corporales, después de tocar a un paciente y después de tocar el entorno de un paciente".

Además, es necesario hacerlo antes de consumir alimentos o manipularlos, después de usar el baño, tocar basura, estar en contacto con animales, cambiar los pañales a un niño o tras toser y estornudar.

Pero, ¿estás seguro de que lo haces correctamente? Parece una pregunta obvia, pero muchas personas no prestan atención debidamente a las partes de la mano donde se concentra la mayor cantidad de bacterias.

​Para lavarte las manos, es necesario primero mojarse las manos y aplicarse jabón. Luego, hay que frotar las dos extremidades durante al menos 20 segundos. Pero lo ideal es cantar mentalmente dos veces el "Feliz Cumpleaños": ese será el tiempo adecuado.

Cuando te lavas las manos, ¿pasas el jabón por el surco debajo de las uñas? Ahí se concentra un 95% de las bacterias potencialmente nocivas en la mano, pero pocos suelen saberlo y aplicar la técnica correctamente de modo que el agua jabonosa entre a este pliegue. Así que la próxima vez fíjate que así sea.

No solo las palmas y el dorso de la mano deben lavarse. Es importante hacerlo también entre los dedos y también en la muñeca. Finalmente, es necesario secarlas de manera adecuada. Y ya está.

¿Piensas que el alcohol en gel o los desinfectantes ya ayudan? Bueno, algo de razón tienes. Pero llegado un punto, es necesario lavarte las manos en un lavabo, con agua y jabón, especialmente cuando están muy sucias.