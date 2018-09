Desmontan el mito de los beneficios de la aspirina

Según los resultados científicos de un estudio realizado sobre la ingesta de aspirina — y en contra del mito—, el ácido acetilsalicílico no ayuda a prolongar la vida de las personas mayores.

En un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, se demuestra que la creencia en la milagrosa aspirina cae por su propio peso. El experimento se llevó a cabo en el trascurso de cinco años. En él tomaron parte más de 19.000 personas de Australia y EEUU de una edad promedio de 74 años y ninguno sufría de discapacidad ni padecían enfermedades cardiovasculares o demencia. La mitad de los sujetos a diario tomaron 100 miligramos de aspirina, mientras que los participantes restantes recibieron un placebo.

El estudio mostró la ausencia de diferencias significativas en la incidencia de muerte, discapacidad o demencia entre los participantes en el experimento. Sin embargo, el riesgo de hemorragia grave entre los que tomaron aspirina resultó del 3,8 por ciento en comparación con el 2,8 por ciento en los que recibieron placebo.

Los investigadores concluyeron que "la ingesta de aspirina en ancianos sanos en el trascurso de cinco añosno alargaba la esperanza de vida y daba lugar a un aumento en el número de hemorragias graves".

La aspirina, que se utiliza a menudo para reducir la reincidencia de enfermedades cardiovasculares en los ancianos, reduce el riesgo de bloqueo de los vasos sanguíneos, pero, por otro lado, puede provocar hemorragias en el cerebro y el tracto gastrointestinal.