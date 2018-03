Kiev no podrá negociar con Moscú si no reconoce las elecciones rusas

KIEV (Sputnik) — Si el Parlamento de Ucrania no reconoce las elecciones del presidente de Rusia, Kiev no podrá sostener negociaciones con Moscú, en particular sobre la repatriación de los ucranianos condenados en Rusia y el emplazamiento de un contingente de la ONU en Donbás, dijo la representante del presidente ucraniano, Irina Lutsenko.