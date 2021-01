"La contención le vendría bien": senador ruso comenta la conversación telefónica de Putin y Biden

El senador ruso Alexéi Pushkov opina que el presidente de EEUU, Joe Biden, debe ser comedido teniendo en cuenta la tensión en su país. Pushkov se refirió así a la conversación telefónica entre Biden y Vladímir Putin. La portavoz de la Casa Blanca, Jennifer Psaki, reveló que el presidente estadounidense no se contuvo durante la llamada.

"No se sabe si es así, pero en las condiciones actuales, cuando la tensión no disminuye, sino que aumenta, la contención le vendría bien al mandatario de EEUU en su actitud hacia las relaciones internacionales. No importa a qué le empujen en Washington", escribió Alexéi Pushkov en su cuenta en Twitter.

Anteriormente, Jennifer Psaki afirmó que Biden no se había contenido durante la conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin. La portavoz aseguró que el mandatario del país norteamericano tenía unos objetivos claros, y que los había declarado durante el transcurso de la llamada.

La conversación telefónica entre Putin y Biden tuvo lugar el pasado 26 de enero. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que la llamada se había realizado por iniciativa de Moscú. Los jefes de Estado expresaron su satisfacción con el intercambio de notas sobre el logro del compromiso para prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START).

El 20 de enero el demócrata Joe Biden asumió la Presidencia de EEUU. El Ministerio de Exteriores de Rusia dice estar dispuesto a mantener un diálogo respetuoso con la nueva Administración.

El 22 de enero Jennifer Psaki declaró que las autoridades de EEUU planean prorrogar la vigencia del Tratado START III por otros cinco años.