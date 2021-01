Cancillería: Rusia está dispuesta al diálogo respetuoso con la nueva administración de EEUU

"No pronosticamos mejoramiento drástico alguno [de las relaciones con EEUU con la administración de Joe Biden], de hecho no se pronostica un mejoramiento, porque son las mismas personas que no han cambiado sus tesis (...) Estamos dispuestos a un diálogo normal y mutuamente respetuoso", dijo Zajárova al canal Rossiya 1.

La investidura presidencial de Joe Biden será el 20 de enero.

El 6 de enero, el Congreso de EEUU convocó a una sesión conjunta para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales del 3 de noviembre, pero en las afueras del Capitolio convergió una multitud, instigada por el presidente saliente Donald Trump, para protestar contra el resultado.

Los manifestantes se enfrentaron con la Policía y el incidente resultó en cinco muertes, incluida la de un agente de policía del Capitolio asesinado por un manifestante y una veterana de la fuerza aérea que apoyaba a Trump, quien falleció cuando las fuerzas de seguridad le dispararon.