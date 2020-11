El Kremlin niega acuerdos sobre despliegue de fuerzas de paz turcas en Nagorno Karabaj

MOSCÚ (Sputnik) — La presencia de las fuerzas de paz turcas en Nagorno Karabaj no fue acordada por los presidentes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"No hay una sola palabra sobre esto en el texto de la declaración que se publicó, las tres partes no lo acordaron y la presencia de los soldados turcos en Karabaj no fue coordinada", dijo Peskov a la prensa.

Agregó que "de hecho, se trataba de crear un centro de monitoreo del alto el fuego en el territorio azerbaiyano, pero los matices de colocar este centro de monitoreo conjunto ya son objeto de un acuerdo separado".

Además, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia espera que el nuevo acuerdo alcanzado entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia para cesar las hostilidades en Nagorno Karabaj, allane el camino hacia una paz duradera en la región.

"Espero que todas las medidas que hemos tomado recientemente conduzcan a una paz duradera en beneficio de los pueblos de Azerbaiyán y Armenia", dijo el líder ruso en la sesión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Asimismo, Peskov declaró que el nuevo acuerdo es una victoria para los pueblos armenio y azerbaiyano.

"Es una victoria para los pueblos de ambos países, tanto de Azerbaiyán, como de Armenia, porque se detuvo la guerra. Para que la guerra termine y para controlar y garantizarlo, ahora allí entran las fuerzas de paz rusas que garantizarán que cesen las hostilidades", dijo a la prensa.

Al comentar el acuerdo, Peskov destacó el punto sobre los refugiados, según el cual los desplazados pueden volver al territorio de Nagorno Karabaj y las zonas cercanas.

"Todo esto va ser controlado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se va a organizar un canje de prisioneros de guerra, rehenes y otras personas retenidas, así como intercambio de cadáveres", señaló.

El portavoz del Kremlin admitió que el nuevo acuerdo no especifica el estatus de Nagorno Karabaj.

"Sí, este documento no habla del estatus de Karabaj, de momento seguimos partiendo de todas las principales normativas del derecho internacional, sobre todo las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó.

El lunes 9 de noviembre, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y los presidentes de Azerbaiyán y Rusia, Ilham Aliyev y Vladímir Putin, emitieron una declaración conjunta sobre el cese de hostilidades en Nagorno Karabaj a partir de las 00.00 hora de Moscú (GMT+3) del 10 de noviembre.

En el marco del acuerdo, Rusia ya procedió al envío de fuerzas de paz —1.960 militares, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos— que se desplegarán en la línea de separación entre las partes beligerantes y a lo largo del llamado corredor de Lachín, que conecta Nagorno Karabaj con Armenia. Los bandos en conflicto deben permanecer en sus posiciones actuales y realizar un intercambio de prisioneros.

Aliyev indicó que las fuerzas de mantenimiento de la paz de Rusia en Nagorno Karabaj se desplegarán por un período de cinco años, con posibilidad de prórrogas automáticas, y se llevará a cabo simultáneamente con la retirada de las fuerzas armenias desde varios distritos ocupados en la guerra de 1992-1994.

El líder azerí precisó que Armenia debe traspasar a Azerbaiyán el control del distrito de Kelbecer (Kalbajar) para el 15 de noviembre y el del distrito de Lacin (Lachín), para el 1 de diciembre. Al mismo tiempo, Ereván se reservará en Lachín un corredor de cinco kilómetros de ancho para garantizar la conexión entre Nagorno Karabaj y Armenia.

El acuerdo, que el primer ministro armenio atribuyó al agotamiento de los recursos militares y calificó de extremadamente doloroso, dio origen a violentos disturbios en Ereván, donde los manifestantes irrumpieron en las sedes del Gobierno y la Asamblea Nacional y propinaron una paliza brutal al líder parlamentario, Ararat Mirzoián.