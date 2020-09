Regulador ruso de los medios pide a Twitter explicar situación sobre cuenta de RIA Novosti

MOSCÚ (Sputnik) — El regulador ruso de los medios, Roskomnadzor, envió una carta a la administración de Twitter Inc. en la que pide explicar los motivos para eliminar la cuenta de la agencia rusa RIA Novosti de las sugerencias de búsqueda de la red social.

"Roskomnadzor pidió a la compañía Twitter Inc. que explicara por qué razones la cuenta de la agencia de información rusa RIA Novosti no aparece en la búsqueda de la red social Twitter", dice el comunicado.

En la carta enviada a los dirigentes de la compañía, el regulador ruso destacó que dispone de información que como resultado de las medidas adoptadas por la administración de Twitter Inc., los usuarios de Twitter que no hubieran seguido la cuenta de RIA Novosti, ahora no pueden encontrarla en la red social ni en Rusia ni en otros países.

"Pedimos explicar lo antes posible las causas de esas acciones tomadas por Twitter Inc. en relación con la cuenta de RIA Novosti", indica la nota.

El grupo mediático Rossiya Segodnya, de la que forma parte RIA Novosti, denunció el 28 de septiembre que Twitter dejó de mostrar la cuenta de RIA Novosti entre las sugerencias de búsqueda de los usuarios que no la hubieran visitado o seguido con anterioridad.

En agosto pasado Twitter hizo lo mismo con las cuentas de Sputnik y RT.

© Sputnik / Libertad de prensa de Twitter, ¿censura a quien quieras y cuando quieras?

A principios de agosto Twitter también empezó a etiquetar las cuentas controladas por representantes oficiales de gobiernos, medios afiliados al Estado y personas relacionadas estrechamente con esas entidades.

Rossiya Segodnya ha criticado también que solo resulten etiquetadas las cuentas afiliadas al Estado en Rusia y China.