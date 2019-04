Se acabó el dominio de Estados Unidos: Rusia proclama la 'independencia' de su internet

Garantizar el funcionamiento seguro de internet en Rusia en caso de que surja una amenaza desde el extranjero: esta es la visión de los autores del proyecto, los senadores Andréi Klishás, Liudmila Bókova y el diputado Andréi Lugovoi.

De acuerdo con el plan actual, se creará un centro de monitoreo y control sobre las redes de comunicación de uso común. Este centro asegurará la disponibilidad de los servicios de comunicación en cualquier situación extraordinaria y coordinará el trabajo de los proveedores de servicios en esos casos.

Sin embargo, hay que dejar algo claro: Rusia no planea aislar su segmento de internet del resto del mundo. Moscú simplemente quiere defenderse de los nuevos retos y amenazas, declaró el pasado 12 de abril la presidenta del Consejo de la Federación (Senado ruso), Valentina Matvienko.

"No hace falta temer a la ley, sino a la posibilidad de desconexión de Rusia de las tecnologías digitales y de internet. Si ha leído bien la ley, estará de acuerdo con el hecho de que Rusia no trata de aislarse del mundo. Esto no tiene ningún sentido ni es posible", manifestó Matvienko.

El proyecto de ley todavía tiene que pasar por el Consejo de la Federación y ser aprobado por el presidente Vladímir Putin. Se prevé que la nueva legislación entre en vigor en noviembre de este año.

La prioridad es la independencia cibernética

Washington en cualquier momento puede obstaculizar el acceso a internet de otros países. En este sentido, Rusia necesita crear su propia infraestructura de servidores raíces.

La creación de sus propios servidores raíces es fundamental para la estabilidad del funcionamiento del internet en el territorio de la Federación de Rusia.

"La ley que fue propuesta por los senadores no solo supone la creación de la infraestructura del internet en la Federación de Rusia, sino también la producción del hardware. Vamos a invertir en el desarrollo de nuestro propio hardware con tal de construir la infraestructura necesaria para un internet soberano", declaró en un comentario a Sputnik el diputado de la Duma, Andréi Svintsov.

Por ahora no se trata de una infraestructura que podría competir en su nivel con la de Estados Unidos, puesto que es un proceso largo, pero con el tiempo Rusia llegará a esto, explicó el entrevistado.

El proceso de la creación de la infraestructura crítica que sustentará el funcionamiento seguro va a tardar hasta cinco años, añadió.

¿El Gran Cortafuegos ruso?

Algunos usuarios y medios por alguna razón expresaron su preocupación en cuanto a la ley y asumieron que esta tiene como meta introducir restricciones similares a las que funcionan en la República Popular de China , donde existe el Proyecto Escudo Dorado, mejor conocido como el Gran Cortafuegos chino, que le permite al Estado ejercer un firme control sobre internet en el país.

Pero el funcionamiento de internet en Rusia y China difiere considerablemente, puntualizó el ex asesor del presidente de Rusia para asuntos de internet, Guerman Klimenko.

"China, a diferencia de la mayoría de los países, recurre a premoderación, de ahí que no es posible lanzar cualquier cosa en el internet sin haber recibido un permiso. Rusia tiene un modelo de control sobre internet que se asemeja más al estadounidense, es decir, la postmoderación. En otras palabras, Rusia puede bloquear un sitio web solo si este ya violó una ley", explicó.

Además, hay los que temen que la situación pueda llegar al bloqueo de servicios populares como Google, YouTube o Facebook, pero el experto subrayó que teóricamente es posible incluso sin la nueva ley.

"En esta situación la tarea es conseguir que nos respeten igual que los respetamos nosotros. Esto quiere decir que si alguien de verdad quisiera imponer el bloqueo, lo habría hecho desde hace tiempo. Si no lo ha hecho antes, ¿por qué se le ocurriría hacerlo ahora?", concluyó Klimenko.