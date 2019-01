El proyecto del submarino rompehielos nuclear ruso enciende la imaginación (fotos)

El medio The Barents Observer habló del proyecto basándose en los esquemas técnicos del submarino ruso y especuló sobre sus posibles usos. Por su parte, el especialista y autor de varios libros sobre submarinos, conocido como H.I. Sutton, incluso hizo varias ilustraciones de la apariencia que tendría el futuro submarino.

Sputnik contactó con la oficina de diseño Malajit, cuyos representantes confirmaron que el submarino está en la fase de anteproyecto. Según los planes, estará dotado de un sumergible pilotado en un hangar justo detrás de la torre. Por su parte, los aparatos no tripulados serían lanzados desde unos hangares en la parte delantera del submarino.

Tendrá una longitud de 82,5 metros y una anchura de 10,4 metros. La velocidad máxima bajo la superficie será de 12 nudos y de 13 sobre la superficie del agua. La profundidad de sumersión máxima será de 400 metros.

Por su parte, el capitán de la Armada rusa y experto militar, Vasili Dandikin, habló con Sputnik sobre el proyecto y sus perspectivas. Según su opinión, es una máquina de gran importancia para extender la navegación en el Ártico.

En este contexto, el experto recordó el caso del submarino estadounidense que emergió en los hielos de la región y que quedó atascado durante unas maniobras que llevaba a cabo la Armada de EEUU.

Al fin y al cabo, no todos los submarinos pueden emerger del agua en el Ártico debido al hielo. Como ejemplo de ello, Dandikin mencionó el caso del submarino soviético K-3, que no pudo cumplir su misión de emerger en el Polo Norte por no poder penetrar el hielo. El submarino sí pudo encontrar un lugar donde el hielo era más fino, pero no en el Polo Norte geográfico.

Al mismo tiempo, opina que el nuevo submarino ruso de quinta generación Husky estará dotado de sistemas que le permitirán penetrar hielos más gruesos. De acuerdo con el experto, los submarinos de la OTAN y de EEUU no tienen esta capacidad.

Lo que sí es único del proyecto en cuestión es la posibilidad de realizar las funciones de un rompehielos convencional de la categoría Arc5.

En cuanto a la idea de que el submarino se use para los trabajos de mantenimiento de maquinaria subacuática para la extracción de gas y petróleo en el ártico, Dandikin dijo que no es una idea nueva.

De hecho, proyectos similares se tanteaban en la década de los 90 cuando hubo un considerable número de submarinos militares que fueron decomisados y se proponía modificar a los más grandes para este tipo de trabajos. No obstante, la idea no resultó ser viable económicamente.

Este proyecto tampoco será económico, opina el experto, razón por la cual considera que sería mejor invertir en otros proyectos, tales como la construcción de una flota de rompehielos del proyecto Lider, capaces de romper el hielo de hasta cuatro metros de grosor, para hacer posible la navegación por el Ártico los 365 días del año.

