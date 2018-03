¿Atascados en el hielo? La situación de los submarinos de EEUU en el Ártico

Diversos medios de comunicación han informado que uno de los submarinos estadounidenses involucrados en el ICEX 2018 se quedó atascado en el hielo cuando intentaba emerger a la superficie durante los ejercicios.

De acuerdo con Konstantín Sivkov, vicepresidente de la Academia de Problemas Geopolíticos de Rusia, es poco probable que un sumergible quede atrapado en el hielo como un buque de superficie. Lo más probable es que la embarcación norteamericana no haya logrado romper la capa congelada.

Sivkov explicó que con la ayuda de una ecosonda especial, las tripulaciones de los submarinos son capaces de determinar el lugar exacto donde es posible salir a la superficie. Con la ayuda del sistema, los buques pueden encontrar polinias —espacio abierto rodeado de hielo marino— o, en caso de que no existan, las embarcaciones pueden disparar torpedos en el punto más débil del hielo para romperlo. La segunda opción, sin embargo, solo es utilizada en situaciones extremas.

"No sé cuáles eran las condiciones en este caso (…) Aparentemente, el submarino no encontró una polinia, o la encontró, pero había hielo ahí y no pudo romperlo. De todos modos, el hielo es bastante grueso y la torreta puede dañarse con el impacto", explicó Sivkov en una entrevista con el medio RNS.

El experto aclaró, sin embargo, que para que un submarino quedara atascado en el hielo, sería necesario que subiera a la superficie a través de una capa de hielo de varios metros de espesor. Sivkov concluyó, sin embargo, que cualquier tripulación mínimamente entrenada jamás haría algo así y que, lo que quiera que haya pasado con el buque estadounidense, probablemente fue algo planeado.

Fotos: Dos submarinos estadounidenses emergen del hielo del Ártico

Los ejercicios ICEX se desarrollan en el Ártico cada dos años. La Armada estadounidense destaca que las maniobras son una oportunidad "para probar los sistemas de combate y de navegación, las comunicaciones y los sonares" de los submarinos.

El Ártico sigue siendo el escenario de una fuerte rivalidad geopolítica. Si bien antes aquí competían solo los Estados que pretendían tener influencia en las regiones árticas, ahora lo hace también el bloque político-militar de la OTAN, consideran los expertos.

