Putin: Rusia utiliza dólares en el 69% de sus transacciones

"En general, según datos del FMI, los montos de pagos en dólares a nivel mundial se redujeron un poco, el año antepasado estaban, creo, en un 63%, ahora en un 62%, pero los pagos en dólares de Rusia son mayores, del 69%", indicó.

Según Putin, "esto se debe a que nuestros principales productos de exportación, fundamentalmente el petróleo, se cotizan en los mercados internacionales en dólares, se trata de un gran volumen".

Sin embargo, el mandatario señaló que el papel del rublo como divisa de reserva no es alto, pero se incrementa.

"Respecto al rublo, su papel como divisa de reserva utilizada en las transacciones se incrementa, poco, pero sí incrementa, sobre todo entre los países de la Unión Económica Euroasiática y en el espacio postsoviético", afirmó.

Putin puso como ejemplo que "en las transacciones entre Rusia y Bielorrusia se incrementó considerablemente, creo que alrededor del 60% en efectivo y cerca del 70% en las transacciones bancarias".

El mandatario ruso desmintió los rumores sobre la prohibición del uso del dólar en Rusia.

"Cuando ayer [el 19 de diciembre] debatíamos la actividad de hoy [el 20 de diciembre], la conferencia de prensa, Dmitri Peskov me informó que en algunas ciudades, incluyendo Moscú, retiran los paneles con información sobre los tipos de cambio de divisas, y la ciudadanía pregunta qué sucede, si esto no implica la prohibición de compra-venta de los dólares; no sucede nada al respecto y eso no sucederá, quiero tranquilizar a todos", alegó.

El presidente explicó que "la promoción de los tipos de cambio en las oficinas de cambio está vinculada solamente con la lucha contra las oficinas ilegales de cambio, es solamente un ordenamiento en la esfera del movimiento de finanzas, dinero, las entidades 'grises' que operan en esta rama, pero no más que eso".

Según Putin, la "desdolarización" de la economía, incluyendo la rusa, está vinculada a los pagos entre las entidades administrativas de Rusia y no afecta en nada a la ciudadanía.

"Respecto a la desdolarización (…) está vinculada exclusivamente a los pagos entre las entidades administrativas y no afecta en modo alguno a los ciudadanos", dijo.

Además, el mandatario destacó que tanto el Banco Central de Rusia como el Gobierno han logrado mantener el valor del rublo a un nivel estable.

"Para que el rublo se fortalezca como divisa regional de reserva es necesario realizar varias tareas, la primera, reducir la volatilidad; su cotización debe ser estable, en general últimamente lo logramos, gracias al accionar del Banco Central, gracias al accionar del Gobierno de Rusia", señaló.

El presidente añadió que "como ven, es estable, incluso se despegó algo de las oscilaciones de los precios de materias primas como el petróleo, gracias entre otras cosas, a la implementación de un tipo de cambio flotante del rublo".

"Es necesario desarrollar la infraestructura financiera de transacciones en rublos, perfeccionar los mecanismos de pagos entre las entidades administrativas y las organizaciones financieras, y nos ocuparemos de ello", sentenció.