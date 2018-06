La directora de Sputnik reta a un 'duelo' lingüístico al presidente de Ucrania

El mandatario ucraniano, en una entrevista con el periódico español El País publicada el 5 de junio, se refirió a los conocimientos de ruso de Simonián.

"Reto a [presidente de Ucrania Petró] Poroshenko a un duelo. Que el arma sea un dictado de ruso", tuiteó Simonián.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Directora de Sputnik: en Ucrania corre riesgo quien se oponga a la política de Kiev

El diario español centró la entrevista en los medios de comunicación rusos y es que cinco de las 12 preguntas que le hizo a Poroshenko se referían precisamente a la prensa.

En una de sus respuestas Poroshenko dijo que la directora de RT debería saber que el término 'dirigente o líder supremo' (vozhd, en ruso) se traduce al alemán como 'führer'.

El periódico español había preguntado a Poroshenko que si se glorificaba la figura del presidente ruso, Vladímir Putin, ya que la directora de RT le llamó 'vozhd' tras su reelección en los comicios de marzo de 2018.

Además: Directora de Sputnik: el ataque a RIA Novosti Ukraina es un acto de venganza por el puente de Crimea

Anteriormente, Simonián reaccionó a través de Twitter a esas declaraciones de Poroshenko.

"El presidente ucraniano me enseña ruso. Me conmovió hasta las lágrimas. Mire, terminé una escuela lingüística con medalla de oro, me gradué de la facultad de periodismo con honores y ocupé el sexto lugar en la Olimpiada nacional de ruso y literatura para escolares de 1997. ¿Y usted?", escribió en su cuenta en la popular red social.