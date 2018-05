Comité de Investigación ruso, listo para ayudar a Kiev a investigar asesinato de Bábchenko

"Dado que los compañeros ucranianos todavía no pueden destapar los casos de asesinatos de otros ciudadanos rusos, en particular me refiero a los asesinatos del periodista Pável Sheremet y el exdiputado Denís Voronénkov, el Comité de Investigación está listo para ayudar a los órganos competentes de Ucrania a investigar objetivamente el asesinato de Bábchenko", dijo Petrenko.

© REUTERS / Henry Romero El Consejo de Derechos Humanos de Rusia, indignado por el asesinato de Bábchenko en Kiev

Subrayó que de acuerdo con la legislación rusa, el Comité de Investigación de Rusia está autorizado a investigar crímenes cometidos contra los rusos, incluso si son cometidos por ciudadanos extranjeros en el territorio de otro Estado.

"En el marco de la causa penal por el asesinato de Arkadi Bábchenko en Kiev, el Comité de Investigación tiene la intención de enviar una solicitud de asistencia jurídica a las autoridades competentes de Ucrania", agregó la portavoz.

Precisó que los investigadores rusos llevarán a cabo la investigación necesaria en el territorio de Rusia para establecer el círculo de contactos de la víctima.

El 29 de mayo se informó de que el periodista Arkadi Bábchenko, de nacionalidad rusa, fue asesinado a tiros en su casa en la capital ucraniana.

El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por los hechos.

La muerte de Bábchenko se suma a la de otros tantos periodistas en los últimos años en Ucrania.

Uno de los casos más sonados y hasta ahora no resuelto es el asesinato de Pável Sheremet quien murió el 20 de julio de 2016 al estallar una bomba adosada a su automóvil a pocos metros de su vivienda en la capital ucraniana.