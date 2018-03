Putin: subirse a un carro de combate como Armata es "parte del trabajo"

"Lo he visto dentro, me he bajado al interior, todo comandante en jefe tiene la obligación de hacerlo, verlo con sus propios ojos", reveló el presidente ruso en la nueva película 'Putin', realizada por el periodista Andréi Kondrashov.

Diseñado exclusivamente en Rusia, el T-14 Armata, es el pionero de la tercera generación de carros de combate principales fabricados tras la Segunda Guerra Mundial.

La máquina, cuyo blindaje supera 900 mm, puede aguantar el golpe frontal de la mayoría de cohetes y proyectiles antitanque.

La dotación del T-14 Armata incluye un cañón de ánima lisa de 125 mm 2A82 y hasta 40 municiones de uso variado, ametralladoras y miras panorámicas para disparar sobre la marcha.

La tripulación, de tres personas, maneja el cañón desde una cápsula aislada y fuertemente blindada —caso sin precedentes en el mundo— que garantiza la supervivencia incluso en el caso de impacto directo en la torreta y explosión de municiones.

El sistema de protección activa Afganit, con un radar de cuatro antenas en fase para detectar proyectiles que se están aproximando y un sistema de guerra electrónica para desviar misiles, ya sea bloqueando láseres y radares o mediante una cortina de humo, permite al T-14 Armata interceptar y destruir toda clase de armas antitanque. Además, el carro dispone de protección dinámica Malajit para hacer frente a los misiles con carga en tándem.

El T-14 Armata se exhibió por primera vez durante el desfile militar del 9 de mayo de 2015 en Moscú. En junio de 2016, la primera partida de los T-14 Armata se sometió a pruebas en el Ejército.