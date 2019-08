Argentinos confluyen a votar con distintas sensaciones sobre importancia de las primarias

"No me parece que estas elecciones sean tan necesarias, solo sirven para descartar a los que tienen pocos votos", opinó Guido, un hombre de unos 60 años, que acudió con su hija Micaela a votar en una escuela céntrica de la ciudad de Buenos Aires.

Las 10 fórmulas presidenciales que compiten en estos comicios deben obtener al menos un 1,5% de los votos para continuar en la carrera electoral de cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

Micaela, de 26 años, comentó que "muchos no se toman en serio esta pasada, pues estuve consultando con algunos compañeros del trabajo y amigos que dijeron que iban a votar en blanco".

Las fuerzas políticas deben acudir a las PASO según lo estipula la ley, pero presentan fórmulas únicas en lugar de varias precandidaturas en competencia, por lo que las elecciones de este domingo 11 de agosto se parecen más a un ensayo general de los comicios del 27 de octubre.

Para esta joven, "el tema es que nadie sabe realmente a quién votar a presidente".

Una niña depositando el voto de su padre © AFP 2019 / Juan Mabromata

Una mujer argentina ejerciendo su derecho al voto © AFP 2019 / Juan Mabromata

Una mujer se prepara para votar en las primarias © AFP 2019 / Alejandro Pagni

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en Argentina © AFP 2019 / Juan Mabromata

El actual presidente, y candidado a la reelección, Mauricio Macri, votando en las elecciones primarias © AFP 2019 / Juan Mabromata

La expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, votando en las PASO © AFP 2019 / Walter Diaz

El precandidato presidencial Alberto Fernández deposita su voto © AFP 2019 / Alejandro Pagni 1 / 7 © AFP 2019 / Juan Mabromata Una niña depositando el voto de su padre

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, tiene la expectativa de ser reelecto tras cuatro años en el Gobierno, pese a la crisis económica que atraviesa el país y al ajuste que llevó a su Gobierno a firmar un crédito por 56.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Su principal adversario es el abogado Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete en los cuatro años que gobernó Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y en los siete meses iniciales de la administración de la actual senadora y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), que lo acompaña como postulante a la vicepresidencia.

Micaela agregó que todos están "con un poco de miedo y desorientados porque no sabemos a quién votar: unos dicen que no quieren votar a Macri por cómo está el país, y tampoco a Cristina porque saben qué se viene".

La joven coincidió con su padre en que el clima electoral se presenta polarizado entre la coalición Juntos por el Cambio, que representa al oficialismo, y el Frente de Todos, con los que los Fernández se presentan a las elecciones.

"El resto de candidatos no son tan fuertes ni les tenemos tanta confianza, así que nos encontramos en un limbo, por eso no sabemos adónde ir", manifestó la joven.

Voto por primera vez

El clima soleado que predominó en la jornada electoral acompañó la decisión de Walter, un joven de 16 años, a votar por primera vez.

"Ya tenía decidido mi voto hace tiempo, pero estas elecciones no me generan nada, no tengo ilusión", reconoció el adolescente.

Si bien escuchó en la campaña "algunas cosas interesantes", Walter admitió no estar pendiente de la política.

A dos meses de cumplir 17 años, y aunque el voto en su caso es optativo, afirmó que fue a acompañar a su padre y ya de paso sufragó.

El voto es obligatorio para los argentinos nativos y es optativo para los menores de 16 y 17 años y los argentinos naturalizados desde la mayoría de edad, siempre que estén inscritos en el padrón electoral.

Sufragio vital

Una mujer llamada Aurora Beatriz Castro contemplaba desde una silla, dentro del colegio electoral donde acudió a votar, la afluencia constante de personas que llegaban hasta la escuela para emitir su sufragio.

"Para mí [poder votar] es un júbilo y una alegría, como creo para todos los ciudadanos argentinos, después de haber estado tantos años, hasta 1983, sin poder ejercer nuestro derecho", reflexionó en relación a la última dictadura (1976-1983).

La mujer, que pasaba los 80 años, definió el sufragio como "una de las cosas que más nos califican como seres humanos".

"Se está desarrollando todo con total normalidad, lo que hace a la civilidad, que no haya problemas y peleas entre la gente, y que todos correctamente nos hayamos movilizado", constató.

Castro valoró, además, que los discapacitados puedan ejercer su derecho al voto.

"Le han dado la pauta para poder votar a la gente con discapacidad, quienes no son vegetales, no son mesas, sino personas con capacidades especiales que necesitan de nuestra atención", consideró.

Por todo ello, la mujer cree que si tuviera que valorar del uno al 10 la jornada electoral otorgaría el máximo puntaje.

Más de 33,8 millones de argentinos, de un total de 44,3 millones de habitantes, están habilitados a emitir su sufragio en todo el país.

Las más de 14.500 escuelas habilitadas en todo el territorio están abiertas desde las 8.00 hora local (11.00 GMT) y cerrarán a las 18.00 (21.00 GMT).

Hasta las 15:00 horas ya había votado el 48% del padrón nacional, informó la Cámara Nacional Electoral en redes sociales.

El avance del escrutinio provisorio, que se conocerá a través de la página web resultados2019.gov.ar, está a cargo de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, y se realiza con el recuento de los telegramas elaborados en cada mesa de votación.

La justicia electoral es responsable del escrutinio definitivo, que es el legal y es realizado a través de las actas.

Las PASO, instauradas en 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández, son una instancia previa a las elecciones generales del 27 de octubre, pensadas originalmente para que dirigentes dentro de una misma fuerza política dirimieran en internas su liderazgo de cara a las elecciones presidenciales.