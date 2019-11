Bótox preventivo: ¿es posible evitar que aparezcan las arrugas?

El botox es una técnica no invasiva que consiste en realizar pequeñas infiltraciones en el rostro con una aguja muy fina. Es un procedimiento rápido que no implica cirugía ni anestesia, ya que no es doloroso.

Gracias a la tecnología, cada vez se logran mejores resultados y surgen nuevas modalidades como el botox preventivo, enfocado en aquellas personas que aún no tienen arrugas, para retrasar su aparición.

"Es una tendencia nueva que está al alza entre gente más joven que la que se realiza la técnica reparadora. Tenemos pacientes que desde los 23 o 24 ya pasan por la clínica para aplicar el botox en forma preventiva. Si de manera natural las arrugas empezarían a aparecer unos dos o tres años después, estamos retrasando esa aparición varios años", explicó Marta Pizarro, directora de comunicación de la clínica española LeClinics.

Cuando la toxina se aplica con el modo tradicional, las líneas de expresión desaparecen a los cuatro días y el efecto se prolonga entre cuatro y seis meses. Sin embargo, en el preventivo la infiltración es más superficial y no es necesario aplicarla más de una vez por año.

Es fundamental que el paciente acuda a una consulta con un médico antes de iniciar un tratamiento. Este le pedirá su historial alimenticio y de actividad física, y analizará el estado de la piel para saber qué tipo de botox conviene realizar. Las únicas zonas en las que se puede aplicar son: frente, entrecejo y patas de gallo.

"Antiguamente se aplicaba el botox en toda la cara por desconocimiento y la persona quedaba excesivamente estirada, esta era una negligencia médica", agregó Pizarro.

¿Y el ácido hialurónico?

Esta técnica puede aplicarse en todo el rostro ya que el ácido hialurónico es un componente que todos tenemos en el organismo. A diferencia de la toxina botulínica, cuya función es relajar los músculos, esta molécula se encarga de retener agua, por lo tanto rellena y también hidrata la piel.

"Cuando el paciente es jovencito y tiene la piel apagada, combinar vitaminas faciales con ácido hialurónico le da una sensación de jugosidad, de tenerla sana y luminosa. También es popular aplicarlo en los labios para aumentar su volumen y darles brillo", concluyó.