Jorge Taiana: "Argentina debe usar la Ruta de la Seda para su desarrollo"

El senador y excanciller Jorge Taiana evaluó la cooperación sino-argentina y manifestó la voluntad de avanzar hacia la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la nueva Ruta de la Seda.

"No hay dudas de que es el proyecto más grande de infraestructura que habrá en el siglo XXI", aseguró Taiana, quien destacó que la iniciativa contempla una "enorme inversión en puentes, trenes, caminos y puertos" a nivel global.

"Argentina tiene hoy un atraso de décadas desde el punto de vista de la infraestructura y la logística", por lo que unirse a la Ruta de la Seda le permitiría a su país "alcanzar un muy necersario desarrollo integral: ése es el desafío".

Taiana, que preside Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, subrayó que "19 países de América Latina firmaron un convenio" con China, entre ellos Bolivia, Uruguay y Chile. "Creo que tenemos que sumarnos y hacerlo desde una perspectiva de integración regional", apuntó. Y adelantó que la Comisión "dará sanción al acuerdo que permite el ingreso de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, creado por China". "Si algo va a necesitar Argentina, son fuentes de financiamiento con facilidades", agregó.

¿Esta aproximación con China puede despertar rispideces con Estados Unidos? "Argentina tiene una tradición de autonomía y debe defenderla. Esto no implica llevarse mal, sino no dejarse manipular por ninguno que quiera usar unaen contra nuestra. Tenemos muchas cosas en común con EEUU, pero eso no significa que tengamos que subordinarnos".

Asimismo, destacó que "China es una potencia en ascenso" y "no hay que dejarse entrampar en la división bipolar del mundo de posguerra".

"Esa experiencia no fue buena y ya no existe. Los que dicen que es una nueva guerra fría se equivocan. No hay que optar por un bando".

"La decisión de Luis Almagro es un atropello a la autonomía de la CIDH"

En cuanto a los últimos acontecimientos sucedidos en la Organización de los Estados Americanos, luego de que su titular Luis Almagro decidiera abruptamente no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrao, Taiana afirmó: "Conozco la importancia de la autonomía de la Comisión ya que fui su secretario ejecutivo entre 1996 y 2001. Muchas veces la CIDH ha mantenido una conducta de valor frente a los poderes reales", afirmó.

La propia Comisión denunció que la resolución de Almagro atenta contra su "autonomía e independencia", mientras que los gobiernos de Argentina y México también cuestionaron la jugada.

Según Taiana, el secretario general de la OEA "busca sacarse de encima a Abrao porque no le han gustado los informes que la Comisión hizo en varios países". Consideró que la de Almagro fue "una mala decisión, un retroceso de la democracia y del respeto a los derechos humanos en la región".

Por otra parte, evaluó el apoyo de la Cancillería brasileña a lo decidido por Almagro.

"Es esa ceguera que tienen ciertos representantes políticos que no ven más allá de sus narices. Ahora ante la pandemia nos encontramos que estamos descoordinados como región", lamentó.

En el programa se informó a su vez acerca de la respuesta del gobierno de facto de Bolivia al informe de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos ; el discurso del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en la convención del Partido Republicano; y los dos muertos durante las protestas por el asesinato del joven afroamericano Jacob Blake en Wisconsin.

También se informó sobre el bombardeo del Ejército israelí a objetivos de Hizbulá en el sur de Líbano; y la huelga de médicos en Corea del Sur en momentos en que el país sufre un rebrote de casos de coronavirus.

