Brasil: el súper ministro Paulo Guedes pierde parte de su equipo y tambalea

¿Cambia de rumbo la política económica brasileña? El titular de Economía, Paulo Guedes, perdió a dos funcionarios clave esta semana. La periodista Vanessa Martina Silva explicó que "el Congreso tiene una agenda propia y no aprueba las reformas del ministro" y, por otro lado, ha habido un cambio de estrategia por parte del presidente Jair Bolsonaro.

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, calificó como una "desbandada" la dimisión de los secretarios de Privatizaciones y de Desburocratización, claves en su equipo.

Pese a que el presidente Jair Bolsonaro defiende aún la venta de empresas públicas, comienza a reorientar su estrategia económica a fin de mejorar sus niveles de popularidad.

"Desde que Bolsonaro fue diagnosticado con COVID-19, las cosas han cambiado", dijo la periodista Vanessa Martina Silva.

"Tenemos un programa de 600 reales, unos 150 dólares, para las personas más vulnerables", agregó. En el marco de la pandemia, el mandatario, que inicialmente estaba en contra del programa, "entendió que ese pago ha hecho que su popularidad se estabilizara. No avanza, pero no cae", sostuvo la cofundadora y editora del portal Diálogos do Sul.

En este sentido, recordó que "Bolsonaro no tiene partido político" y enfrenta "un proceso de impeachment", por lo que "necesita mantener como aliados a los, que son los políticos más tradicionales". "Estos partidos necesitan pagos para invertir en sus bases electorales", apuntó Silva, "y con esos recursos mantienen sus votos". "Ese apoyo del centrão es muy caro y requiere una fuerte inversión".

Asimismo, dijo que "hay un cambio de rumbo económico, porque Bolsonaro no es un liberal de raíz". De esta forma, el presidente buscará una relación más "pacífica" con el Congreso para "seguir hasta 2022", cuando termina su mandato.

"El Congreso tiene una agenda propia y no aprueba las reformas de Guedes. Por eso muchos analistas ya hablan la salida del ministro", señaló la periodista.

Argentina: el FMI pide las reformas de siempre, pero con piso social

Tras el acuerdo con los bonistas privados, Argentina se prepara renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) unos 45.000 millones de dólares de deuda.

Pablo Nemiña, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, indicó que la expectativa del gobierno argentino "es llegar a un acuerdo con el FMI para después alcanzar otro con el Club de París".

Sin embargo, recordó que el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, "augura una negociación larga, ya que no habrá refinanciación, sino quita de deuda".

"Lo que se hará es firmar otro acuerdo que reemplace al vigente", explicó.

Asimismo, Nemiña aseguró que "el grueso de la negociación pasará por dos temas centrales: el margen fiscal y la agenda de reformas estructurales".

Pero dijo que a causa de la pandemia el FMI ha relajado algunos de sus lineamientos más cuestionados. "Argentina ha empelado una política contra cíclica muy fuerte para enfrentar la pandemia. Esto es bueno porque el FMI está en sintonía con mantener esa política", apuntó.

Así, afirmó que el organismo "viene siendo tolerante con asegurar pisos de gasto social". "El planteo del Fondo por gravar a los sectores empresarios más beneficiados durante la pandemia puede ser aprovechado por el gobierno para una agenda progresista", añadió.

"El margen del gobierno", subrayó Nemiña, "es discutir el contenido de las reformas y su secuenciación".

Es decir, "si Argentina logra posponer los pagos de la deuda hasta 2026, eso va a conseguir aire financiero y fiscal".

En el programa se informó a su vez acerca de la ley que fija el 18 de octubre como fecha límite para las elecciones en Bolivia; y el repudio de seis excancilleres de Chile a declaraciones de Mauricio Claver-Carone , candidato propuesto por la Casa Blanca para el de Desarrollo BID.

También se informó sobre la normalización de las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos e Israel; y la extensión del estado de emergencia en Líbano.

