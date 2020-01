Neoliberalismo y salud: más epidemias y menos expectativa de vida

Mientras el coronavirus y el dengue avanzan en China y Paraguay respectivamente, en Estados Unidos cayó tres años seguidos la esperanza de vida, más en ex obreros industriales blancos. Suicidios, consumo de opiáceos y un sistema de salud inalcanzable para la mayoría arrojan "datos alarmantes", dijo el médico y sociólogo José Escudero.

"En China hay una epidemia, pero existe el miedo de que se traduzca en una pandemia, como lo fue la Gripe Española de 1918, que llegó a matar a tanta gente como la Primera Guerra Mundial, y que era llamada española pero parece que el país de origen fue Estados Unidos", comentó el experto.

El coronavirus ya mató hasta ayer a 17 personas y hay casi 700 infectados.

"Es una epidemia y parecería que su grado de letalidad es menor al de la más reciente de 2003 (la SARS)".

El brote tomó a China en plenos preparativos por el inminente Año Nuevo Chino, que genera la mayor movilización mundial de personas, y el Gobierno ya tomó medidas extremas de cierre de ciudades y cancelación de festejos.

"Cuando hablamos de epidemiología –indicó Escudero– tenemos que hablar de un alimento que es un forraje, la soja, que no es para el consumo humano pero que se usa para engorde animal. Chanchos, pollos, entre otros animales, son alimentados en feedlots, donde reciben antibióticos y se convierten en fábricas de epidemia. La soja es producida por países como Argentina y comercializada en China. Hay un delgado equilibrio biológico y al capitalismo neoliberal, que busca ganancia en corto plazo, eso no le interesa", advirtió el médico sanitarista, sociólogo con máster en EEUU y ex asesor de la Organización Mundial de la Salud.

En Paraguay, en tanto, hay miles de afectados por el dengue, incluso el presidente de la Nación, Abdo Benítez, y decenas de muertos.

"El colapso en EEUU, que por tercer año consecutivo vio descender su tasa de expectativa de vida, es algo inédito desde la Primera Guerra Mundial y en un nivel que no se veía a escala mundial desde la caída de la Unión Soviética, es un dato asombroso".

Chile: "Creíamos que el Nunca más estaba más arraigado. Nos equivocamos"

"El caso de EEUU es distinto porque obedece a las crecientes diferencias sociales que se vienen dando tanto en gobiernos republicanos como demócratas, pero es también consecuencia del sistema neoliberal. Este capitalismo financiero a nivel mundial tiene un tercio de la riqueza ocultada en guaridas fiscales y pese a que EEUU es el país que más gasta en salud, ha privatizado casi todo y ha hecho inaccesible el servicio para la mayoría. Mucha gente se suicida, sufre de alcoholismo o consume opiáceos recetados por el poderoso lobby farmacéutico", señaló el también profesor consulto en las universidades argentinas de Luján y La Plata, quien comparó el éxito del sistema de Cuba, gratuito, que aumentó en forma récord la esperanza de vida en los años de la Revolución.

'Voces del Mundo' también entrevistó a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Bárbara Figueroa, quien habló de "la continuidad y el sostenimiento de la movilización popular chilena" en Santiago y otras regiones mientras avanza el proceso institucional de llamar a un plebiscito para reformas la Constitución en abril de 2020.

"Buscaremos que ese plebiscito, hasta ahora insuficiente frente a las demandas del pueblo, contenga agenda social y contemple derechos de paridad, de pueblos originarios y sea lo más participativo posible", dijo.

Esta semana el Senado votó por escaso margen que sea una votación voluntaria, pero el movimiento social buscará que se reabra el debate para hacerlo obligatorio. "Y también debemos garantizar que haya justicia, verdad y reparación de las víctimas" que se dieron desde octubre, entre asesinados, torturados y violados por parte de fuerzas de seguridad.

Frente a los casos de impunidad que se han visto en Tribunales en favor de carabineros (policías), Figueroa señaló: "Nos equivocamos al creer que el Nunca Más a la dictadura (1973-1990) estaba arraigado. Estos son crímenes de lesa humanidad y deberemos luchar por otros instrumentos y cambios éticos y morales para condenarlos".

