Afganistán vota: ¿Podrá EEUU destrabar el empate entre Ghani y Abdullah?

La Comisión Electoral Independiente de Afganistán pidió al actual presidente Ashraf Ghani y al jefe del Ejecutivo, Abdullah Abdullah, rivales en los comicios celebrados el pasado sábado 28 de septiembre, que no se atribuyeran un triunfo, especialmente frente a la falta de resultados provisorios.

"Abdullah es primer ministro con poder de veto. EEUU inventó este puesto, que no estaba en la Constitución afgana, para que no se partiera el eje democrático, si se le puede decir así. Estamos en el mismo escenario que en 2014. El poder político depende absolutamente de EEUU. El talibán habla de gobierno títere, por eso no quiere negociar con Ghani sino con EEUU", aseguró Guadi Calvo, analista internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.

El experto recordó que 10 millones de afganos estaban habilitados para votar, pero solo dos millones lo hicieron, principalmente por temor a ataques terroristas. En consecuencia, la legitimidad del próximo mandatario puede ser cuestionada. Por eso subrayó el rol de EEUU.

"EEUU va a jugar según sus intereses. Trump aspira a la reelección y tiene que dar señales importantes al pueblo norteamericano en las diferentes guerras que mantiene. Afganistán no es la única, están también Irak, Somalía, Yemen, el Sahel, donde tropas norteamericanas combaten a Daesh y Al Qaeda. Trump anunció que abandonaba Siria, Irak y Afganistán, pero los muchachos siguen allí. Si EEUU se retira de Afganistán —explicó Calvo—, el talibán lo toma en poco tiempo más ya que hoy domina fácilmente el 35 por ciento del territorio y disputa otro 15 por ciento".

Las conversaciones entre el talibán y EEUU interrumpidas por el presidente Donald Trump tras el asesinato de un soldado estadounidense podrían retomarse pronto con la mediación de los paquistaníes.

"Pakistán tiene una frontera de 6 mil kilómetros, le interesa resolver esa guerra civil en Afganistán. También le interesa a China, con grandes inversiones en Pakistán. El talibán es un grupo que opera en Afganistán y no le interesa salir de sus fronteras. No quieren extranjeros en sus tropas", caracterizó el analista al grupo insurgente.

Las explosivas denuncias de corrupción pueden agravar la crisis en Perú

Mercedes Aráoz renunció como "presidenta en funciones" y se abre un panorama incierto. "El futuro político de Aráoz ha quedado seriamente comprometido. La situación se le puede complicar más porque cuando fue juramentada como supuesta presidenta por un Congreso cerrado, se le impuso una denuncia penal por usurpación de funciones, pero renunció y nunca ejerció el cargo. Su futuro político es cero, y su futuro judicial está por verse. La Comisión Permanente del Congreso, controlada por el fujimorismo y sus aliados, se está reuniendo, aunque no tiene funciones legislativas ni poder de fiscalización", apuntó Carlos Noriega, corresponsal en Lima para el diario argentino Página/12, sobre la fallida estrategia de la oposición parlamentaria al presidente Vizcarra.

Ya sin inmunidad, los excongresistas temen quedar salpicados por el régimen de delación premiada al que se ha acogido el exdirectivo de la constructora Odebrecht en el Perú , Jorge Barata, quien este miércoles viajó a Curitiba, Brasil, para declarar. "Lo que pueda decir Barata va a ser un elemento explosivo. Son más de 70 político y funcionarios que están en una lista de quienes recibieron coimas por parte de Odebrecht bajo seudónimos. Son sobornos pagados no solo a funcionarios del Ejecutivo, sino a congresistas para que pasen leyes favorables a Odebrecht", aseguró el periodista.

En el programa se informó a su vez acerca del debate entre los dos candidatos presidenciales con mayor intención de votos en Uruguay, el oficialista Daniel Martínez y el conservador Luis Lacalle Pou; y las medidas anunciadas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para corregir "graves errores" de la economía, y que incluye la salida del país de la OPEP

