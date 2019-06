G20: "El mejor escenario es que Trump y Xi lleguen a una tregua"

El analista internacional Eduardo J. Vior repasó la cumbre del G20, que este año se realiza en la ciudad japonesa de Osaka, cuyo interés reside en los encuentros bilaterales que mantendrán los distintos líderes mundiales. "De la reunión multilateral se espera poco. El tema de la guerra comercial entre EEUU y China dependerá de la reunión del sábado. El máximo optimismo es llegar a una tregua, que Donald Trump y Xi Jinping posterguen la aplicación de una nueva ronda de sanciones. EEUU y sus grandes empresas están ganando muchísimo dinero, los bancos también. Trump es consciente de que no tiene que ir a un enfrentamiento frontal con China. Estimo que habrá un empate: se tratará de bajar el tono", dijo.

En tanto, el historiador por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg destacó "los gestos evidentes de empatía" entre el presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo estadounidense . "Se saludaron con un gran abrazo. Ahí hay un pacto de dos hombres de poder que muestran el qué pueden hacer y que están interesados en hacer negocios", agregó.

Por otra parte, Vior se refirió al encuentro de los países del BRICS en el contexto del G20.

"Preveo una relativización del BRICS, no le veo una gran importancia. Sí a lo que impulsan los del RIC (Rusia, India y China), como la nueva ruta de la seda, porque hay un vínculo, se han limado las asperezas con India, que está en un conflicto comercial con EEUU, con un montón de productos arancelados. Hay una concentración del poder por bloques: EEUU por un lado, el eje euroasiático por otro; y la UE. Ese es el tablero del mundo para los próximos años", aseguró Vior.

"Hay poderes extrarregionales que alimentan el conflicto entre Hong Kong y China"

China advirtió que las recientes protestas en Hong Kong no serán tema de debate en la cumbre del G20, luego de que el propio Trump anunciara su intención de abordar el asunto con el presidente Xi en la reunión bilateral programada para este sábado.

"Esto no es casual cuando llegamos a una nueva cumbre del G20. Hay poderes extrarregionales que alimentan este tipo de conflicto entre Hong Kong y China. China no impulsó esta ley de extradición y no le conviene la situación: más de un millón de personas se manifestaron. En un país de siete millones, es muchísimo", afirmó la economista Carola Ramón Berjano, doctorada en la London School of Economics.

Berjano, co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre China en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), contextualizó el surgimiento de las protestas. "Este proyecto que presentó la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, que se conoce como ley de extradición, surgió a raíz de un caso muy mentado en la prensa. Una pareja de Hong Kong fue a Taiwán, él la asesinó, se quedó con su tarjeta de crédito y la usó en Hong Kong. Allí se lo procesó por malversación de fondos y no por asesinato. No se lo pudo extraditar a Taiwán, que interpuso tres pedidos. Dada la presión y llegado el aniversario del asesinato, Lam propone este ley. La gente salió a manifestarse porque vio como una amenaza a sus derechos por extenderse este tratado de extradición a China", dijo Berjano, quien vivió en Hong Kong entre 2002 y 2005.

En el programa se informó a su vez acerca de la decisión de Irán de permanecer en el acuerdo nuclear, al tiempo que las potencias europeas consensuaron el mecanismo para sortear las sanciones impuestas por EEUU, tras la reunión que mantuvieron los países firmantes del pacto en Viena; y el anuncio del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, anunciado en Bruselas.

