Cumbre de Baréin: "El 'acuerdo del siglo' es un plan que nació muerto"

La cumbre de Baréin, el 25 y 26 de junio, busca crear un fondo internacional de inversiones entre los países del Golfo Pérsico para invertir en los territorios palestinos. De esta forma presentó la iniciativa su promotor, el presidente estadounidense Donald Trump, aunque la Autoridad Palestino no enviará una delegación a la cita. "El principal afectado no está satisfecho, es difícil pensar que la cumbre pueda llegar a buen puerto. Es un plan en base a dinero puesto por los países del Golfo, principalmente Arabia Saudita, para comprar lealtades. Netanyahu no está interesado en hacer ningún tipo de concesión. Es un plan que nació muerto. Los pocos detalles que se conocen ya han sido rechazados. Y Jared Kushner no ha tenido ninguna experiencia negociadora, por eso no creo que tenga chances de resolver uno de los conflictos más difíciles del siglo XX y del siglo XXI", aseguró el politólogo Luciano Záccara, investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar.

El encuentro, señaló el experto, servirá como una suerte de cumbre entre los aliados de Washington en momentos de una creciente tensión entre EEUU e Irán. En este sentido, Zaccara se refirió a la relación entre estos históricos rivales.

"Se ha tenido en los últimos 40 años, desde la Revolución Islámica, la idea de que el que tenía una manera de hacer política exterior irracional era Irán, y que el que tenía una política de Estado era EEUU. Pero es al revés, Irán tiene un proceso mucho más racional de lo que nosotros pensamos, con toma de decisiones y objetivos a largo plazo. La administración Trump no tiene clara su política en Oriente Medio en general y en relación a Irán en particular", sostuvo.

En tanto, el doctor en Estudios Árabes e Islámicos tachó de "simbólicas" las sanciones anunciadas por Trump en contra de Jamenei. En cambio, sí podría generar problemas si se sancionara al presidente Hasan Rohani o al canciller Zarif, la cara diplomática del actual gobierno, quien va a EEUU y se reúne con miembros del Congreso. "Si lo sancionan, no podrá entrar a EEUU y eso sería romper definitivamente las posibilidades de negociar con Irán”, advirtió Zaccara.

Elecciones en Estambul: ¿Triunfo opositor o derrota de Erdogan?

Con el 54 por ciento de los votos, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu se convirtió en el nuevo alcalde de Estambul, el distrito político más importante de Turquía, en unos comicios que debieron repetirse luego de la impugnación presentada por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan a la elección del pasado 31 de marzo.

"Estambul es el centro económico, por eso, como dice Erdogan: 'Quien controla Estambul controla Turquía'. Esa ciudad representa un quinto de la población, un 30 por ciento del PBI, y es donde inició su carrera política el presidente", explicó Martín Schapiro, analista internacional y editor de la sección Mundo del sitio Cenital.com. Según el experto, "la diferencia en la elección de marzo fue de 15 mil votos, y las de este domingo 23 de junio fue de 800 mil votos. Un sector de la población reaccionó con la anulación del primer comicio. La derrota se vuelve más dura luego de la insistencia del oficialismo".

Asimismo, Schapiro afirmó que la elección en Estambul reflejó algunas disputas dentro de la política turca, además de un descontento por la situación económica.

"La izquierda kurda no presentó candidato para darle una chance a Imamoglu. Que la izquierda kurda esté apoyando a un partido kemalista, que se reconoce como heredero de Ataturk, es algo inédito en la historia turca. El AKP gobernaba la ciudad desde el año 1994, esta elección se da en un contexto de crisis económica. Con un liderazgo indiscutible como el de Erdogan, la población reprocha al gobierno. En principio no debería haber elecciones hasta 2023, el presidente tiene mayoría parlamentaria, pero las elecciones reflejaron dificultades económicas y políticas importantes, y de insistir en ese camino se agravarían", adujo Schapiro.

En el programa se informó a su vez acerca del cruce de declaraciones entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Iván Duque, luego de éste último sugiriese un golpe de Estado en el país vecino; la persecución de miembros del Ejército colombiano por denunciar nuevos casos de los llamados "falsos positivos", según reveló la revista Semana; y las protestas en Praga, capital de la República Checa, para pedir la renuncia del primer ministro Andrej Babis.

