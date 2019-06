El candidato opositor gana las elecciones repetidas de alcalde de Estambul

Como el principal rival de Imamoglu actuó el candidato del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ex primer ministro y expresidente del Parlamento de Turquía, Binali Yildirim.

"Según los resultados definitivos, a Ekrem Imamoglu le dieron sus votos 4.741.868 electores, o el 54,21%, y a Binali Yildirim, 3.935.453 electores, o el 44,99%", dijo el presidente de la YSK, Sadi Guven, al canal de televisión NTV.

Durante los dos próximos días se admitirán apelaciones, agregó.

En los comicios del 31 de marzo, Imamoglu reunió 48,8% de los apoyos, adelantándose a Yildirin (con 48,55%), en 13.729 sufragios.

La Comisión Electoral Suprema del país decidió anular los resultados de la votación al detectar infracciones, en particular unas actas que no llevaban firmas y algunos miembros de las comisiones locales que no se designaron entre los funcionarios públicos.

Las nuevas elecciones se fijaron para el 23 de junio.

Imamoglu nació en 1970, se graduó de la Facultad de Administración de la Universidad de Estambul, trabajó en una compañía de obras de construcción, encabezó clubes de fútbol y de baloncesto, de 2014 a 2019 se desempeñó como jefe del ayuntamiento del distrito de Beylikduzu de Estambul.