España: "A Podemos no le conviene entrar en el gobierno de Pedro Sánchez"

El rey Felipe de España encomendó a Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -la fuerza que obtuvo más votos en los comicios del pasado 28 de abril-, la formación del nuevo gobierno. Una de las opciones de Sánchez es pactar con los liberales de Ciudadanos; otra es hacerlo con Podemos, ubicado a su izquierda en el espectro político.

"La mayoría de Podemos apuesta por entrar al gobierno para asegurarse de que el PSOE cumpla sus promesas. Algunos opinamos que entrar al gobierno sería subordinarnos a sus políticas. Vamos hacia una situación de crisis a fin de año en Europa y la Unión Europea (UE) nos exigirá medidas drásticas para reducir el déficit. ¿Vamos a ser cómplices de la miseria, de gestionar esas políticas? Ya sabemos qué medias tomará el PSOE", dijo el eurodiputado Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos y líder de la corriente anticapitalista dentro de ese partido.

"La idea es hacer acuerdos puntuales manteniendo nuestra independencia programática", agregó.

Sin embargo, Urbán reconoció la pérdida de votos que sufrió Podemos en las elecciones generales, regionales y autonómicas en España, así como en las europeas, y se refirió a la sorpresa de los partidos ecologistas. "Unidas Podemos ha sufrido un mal resultado. No hemos podido sintonizar con este movimiento juvenil ni con las aspiraciones populares. No supimos ser la conexión o la interfaz para darle una coordinación a esta idea de una Europa solidaria. El crecimiento del voto de los partidos verdes en los países centrales, como Francia, Alemania y Bélgica, responde a la movilización de los jóvenes por el futuro. El problema es qué propuestas nos muestran los verdes, o si es una suerte de capitalismo verde, sin un cuestionamiento real a un sistema que nos ha llevado a esta emergencia climática".

En ese sentido, consideró que son pocos los cambios que habrá en el Europarlamento, aunque mostró su preocupación ante el crecimiento sostenido de la extrema derecha. "Por primera vez la suma de socialistas y populares no da mayoría parlamentaria. Es la primera vez que pasa. Eso obliga a buscar alianzas para la gobernanza por el lado de los liberales y los verdes. Será un cambio de sillones pero no de políticas. Cambian las mayorías pero no cambian las políticas austericidas. La extrema derecha sigue sumando, aunque no lo suficiente para conformar una minoría. No podemos alegrarnos porque la extrema derecha no está solo en grupos de extrema derecha, tenemos partidos de extrema derecha dentro del Partido Popular Europeo", mencionó el legislador comunitario.

Urbán, cuyo padre fue torturado por la dictadura franquista, habló acerca de la impunidad que existe en su país.

"Tuvimos una transición pactada donde los fascistas se acostaron siendo fascistas y se levantaron como demócratas. No hubo depuración en el sistema judicial ni en el sistema policial. Es una impunidad insólita en Europa y en el mundo. Hay más de 140 mil personas en las cunetas. Es el segundo país con más desaparecidos luego de Camboya", manifestó.

La memoria del Cóndor: cuando las víctimas del terrorismo de Estado en Sudamérica buscaron justicia en Roma

'Voces del Mundo' dialogó también con Emanuela Tomassetti, directora del documental 'La memoria del Cóndor', que narra la coordinación del terrorismo de Estado en el Cono Sur, apoyada por Estados Unidos, y el juicio realizado en Roma por aquellos crímenes. Las dictaduras de Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay han sido responsablesde la desaparición, tortura y muerte de 23 ciudadanos de origen italiano.

"El proceso comenzó en 2015 y terminó en 2017. Tuve que buscar un hilo conductor para unir a todos los países que sufrieron el Plan Cóndor. A mí me había afectado personalmente la historia de las víctimas. Quería restituir una carga, un cuerpo, que no se sabe dónde están. Son desaparecidos. En Roma entrevisté a los familiares de las víctimas y pude reconstruir esas historias. Esto es el documental", comentó Tomassetti.

En el programa se informó a su vez acerca de la renuncia de Theresa May al liderazgo del Partido Conservador, iniciando la sucesión dentro de esa fuerza política; las declaraciones del presidente ruso Vladímir Putin, quien calificó como " primera guerra tecnológica " a la estrategia de EEUU de vetar a la empresa china Huawei; el fallo de la Corte Suprema de Brasil que autoriza la venta de filiales de empresas estatales sin aprobación legislativa; y el apoyo de la Guardia Nacional mexicana en funciones migratorias.

