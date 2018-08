Chile: "La transición democrática se basó en un pacto tácito de impunidad"

"Todavía hay una impunidad política y social en Chile por la transición, que se hizo sobre la base de que los que avalaron el extermino siguieran siendo actores políticos sin pagar costo social alguno y sin distinguir entre cómplices activos y pasivos de la dictadura", apuntó la abogada y diputada Carmen Hertz, en alusión a las declaraciones del exministro de Cultura chileno, Mauricio Rojas, quien calificó de 'montaje' al Museo de la Memoria, un espacio dedicado a conmemorar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Tema relacionado: "Prohibir el negacionismo de la dictadura es fundamental para no cometer los mismos hechos"

"Rojas representa el pensamiento de la mayoría de la derecha chilena, del sector político que avaló y justificó el exterminio. Ahora siguen relativizándolo. Todos sabemos que en dictadura, Chile se convirtió en un reducto del terror. El negacionismo es un agravio a las víctimas, a los familiares y a la memoria colectiva. En Francia o Alemania, expresiones de este tenor son penadas por la ley. En Chile, no", agregó Hertz.

La diputada del Partido Comunista se refirió también al caso de Javier Rebolledo , el primer periodista en enfrentar un proceso judicial por publicar crímenes de la dictadura. "Es una vergüenza una querella contra un periodista que ha investigado crímenes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de Pinochet). En definitiva, esta atmósfera en la que una y otra vez prevalece lo que un sector político piensa, y que hoy gobierna, es lo grave", sostuvo.

Asimismo, Hertz cuestionó el proyecto de ley que evalúa el presidente Sebastián Piñera para otorgar prisión domiciliaria a exrepresores.

"Esta es otra arremetida más. Hace un tiempo que se está instalando la idea de que los que están en Punta Peuco son viejitos miserables, ignorando que han pasado 40 años en impunidad, ya que muchos cumplen condena desde hace poco. Punta Peuco es una cárcel especial, llena de prebendas, solo para ellos, que no tiene relación alguna con lo que es el sistema carcelario en Chile", indicó Hertz, quien fuera también embajadora de Chile en Hungría y en Bosnia-Herzegovina.

Gaslighting: la estrategia de Donald Trump para imponer sus reformas

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Ernesto Calvo, doctor en Ciencias Políticas y profesor del Departamento de Gobierno y Políticas de la Universidad de Maryland. Calvo hizo una comparación entre 'Gaslight', película dirigida por George Cukor y protagonizada por Ingrid Bergman — en la cual una mujer es manipulada por su marido — y la estrategia política del presidente estadounidense Donald Trump.

© REUTERS / Aaron P. Bernstein Trump se hace un gobierno a su medida

"El término 'luz de gas' (gaslight) se ha vuelto cada vez más popular en EEUU justamente por el grado de enloquecimiento que produce entre los votantes. Cuando Trump trata de evitar que los musulmanes, como categoría, como clase, puedan entrar en EEUU, se genera una movilización popular en contra, con mucho rechazo a nivel público. Lo primero que comenta Trump es que no sabe por qué la gente se enoja si ésta fue una política implementada por Obama. Ese tipo de estrategia de plantear cada medida que produce rechazo como una política que ya existía, empieza a mermar la confianza que tiene la gente sobre lo que es cierto y lo que no", explicó el autor del libro Anatomía política de Twitter en Argentina, Tuiteando #Nisman.

"Eso es gaslighting, la idea de que te cambian el mundo en el cual vivís y cuando vos reaccionás ante esa locura te dicen que no hay ninguna diferencia con el pasado. Y eso genera niveles de violencia muy altos", agregó Calvo.

© REUTERS / Stefan Wermuth Corte de Apelaciones: último veto migratorio de Trump discrimina a los musulmanes

El experto en política y redes sociales, aseguró que mediante esa estrategia Trump ha logrado desafiar a la oposición y, al mismo tiempo, disciplinar a los miembros díscolos de su propio partido. "Los miembros del Partido Republicano han terminado alineándose masivamente con Trump por miedo a que la derecha termine expulsándolos de los cargos que han asumido. Lo que no está claro es si esto implica un realineamiento a mediano y largo plazo. En estas elecciones intermedias, aun cuando los republicanos saben que la estrategia de Trump está provocando una pérdida importante de votos y de capital político, no hay oposición interna dentro del partido. Trump ataca tan virulentamente a la gente de su partido que hay un número importante de congresistas que decidió renunciar a sus bancas o no presentarse en la próxima elección con tal de no confrontar con el presidente", dijo.

Sin embargo, Calvo sostuvo que el gaslighting es un tipo de desorientación psicológica que se está aplicando en muchas partes del mundo.

"En muchas partes del mundo se proponen cambios que parecen inocuos pero que son muy fundamentales. Que las Fuerzas Armadas puedan participar de ciertas actividades internas permite que el próximo presidente o el próximo ministro de Defensa puedan expandir esas atribuciones porque hay un precedente asentado. Lo que estamos viendo es muy poca autolimitación democrática en todos los países del mundo y por lo tanto un uso sistemático de este tipo de aperturas para poder avanzar después sobre derechos. Estamos viendo avances muy pronunciados sobre principios democráticos en todo el mundo. Uno no puede no estar paranoico", afirmó.

© REUTERS / Leonardo Benassatto Gobierno de Brasil no ve vinculante petición de la ONU para que Lula sea candidato

En el programa se informó a su vez acerca del pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU para permitir a Luiz Inácio Lula da Silva participar de la campaña electoral en Brasil; la propuesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de realizar un referendum para evaluar el futuro de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; la reunión entre el mandatario colombiano Iván Duque y el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis , en Bogotá, donde abordaron la situación en Venezuela; y la elección de Imran Khan como primer ministro de Pakistán, tras lograr el apoyo de 176 de los 342 diputados que forman la Cámara baja.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.