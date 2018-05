En Colombia está en juego la construcción de la paz

"Más allá de los defectos y de la lentitud del gobierno en la aplicación de lo acordado, el proceso colombiano es irreversible: cesaron las hostilidades de guerra, las FARC no son más una guerrilla sino un partido político y el acuerdo está en plena instrumentación", aseguró el colombiano Alvaro Villarraga, con experiencia en procesos de paz.

No obstante, afirmó que "si ganara el candidato del expresidente Alvaro Uribe, Iván Duque, buscaría sabotear la culminación de la aplicación del acuerdo y revertir las medidas. No podrá frenarlo globalmente pero sí lesionar gravemente aspectos de lo acordado. Además, podría haber dos consecuencias graves: se romperían las conversaciones actualmente en marcha con la guerrilla del Ejército de Liberación nacional (ELN) y podrían regresar las hostilidades. En segundo lugar, al no tener garantizada su seguridad, se podrían fortalecer disidencias armadas de excombatientes de la FARC".

En cuanto a las denuncias del candidato de centroizquierda, Gustavo Petro, sobre un posible fraude en las elecciones, Villarraga admitió que hay al menos "dos evidencias de fraude producto de una investigación judicial. El primero es que se encontraron irregularidades en el software de la Registraduría de la República que depende del Ejecutivo nacional: sus algoritmos fueron manipulados y esto consta en un fallo judicial. El segundo elemento es que se constataron numerosos delitos electorales como la compra y venta de votos. Lo demostraron varias ONGs, entre ellas "Paz y reconciliación" y la muy prestigiosa MOE (Misión de Observación electoral)".

Villarrraga detalló además los programas de los principales candidatos y lo que anuncian las encuestas.

'Voces del Mundo' se contactó también con la periodista Tamara Lalli quien se encontraba en Beirut tras visitar durante varios días Damasco, la capital de Siria. Lalli describió la vida cotidiana en medio de la guerra; habló de los últimos ataques que padecieron los sirios y sus aliados y detalló también elementos positivos como la reconstrucción de rutas, edificios y viviendas que ya está en marcha.

"Cerca de las Alturas del Golán hay libaneses, iraníes, rusos y sirios", explicó.

También se refirió a El Líbano y las peculiaridades de las elecciones generales que tuvieron lugar del pasado 6 de mayo donde triunfo el Partido Hezbollah.

