Estas son las cinco cosas que no sabías sobre los candidatos colombianos a presidente

Ivan Duque es el favorito en las encuestas, encabeza la lista con 41,5%; el candidato del Centro Democrático es el seguidor de la línea política del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

© AFP 2018 / Raul Arboleda Iván Duque, candidato a la presidencia de Colombia

Duque es hincha de América de Cali, ama las pastas y las ensaladas de mamá. Tiene una perrita portuguese water, Mile, que es de la misma raza de los perros de Obama, y un gatito llamado Fígaro. Escucha Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, y se sabe las canciones de The Beatles y de los cubanos Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Compay Segundo. Cuando se estresa… lustra sus zapatos, un hábito que aprendió de su padre.

Además: Iván Duque o la vuelta del uribismo al poder en Colombia

El candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, ocupa el segundo puesto en las encuestas de intención de voto, con 29,5%%. Petro, que logró lo que nunca antes en la historia de Colombia (que la izquierda llegue a las elecciones presidenciales con chances de ganar), pareciera ser hincha de Independiente Santa Fe, pero su hija es de Millonarios, ambos equipos de Bogotá.

© REUTERS / Jaime Saldarriaga Gustavo Petro, candidato presidencial colombiano

Le encanta comer lomito de res, pero también disfruta un buen caldo de costilla con papa, huevos y pan en las madrugadas. Cuando fue alcalde de Bogotá tuvo una mascota que lo acompañaba a todos lados y que se volvió famosa: Bacatá, una perrita callejera de raza criolla. Escucha Silvio Rodríguez, y para bailar, un buen porro, y para cantar algún vallenato como "Palabras al viento" de Jorge Oñate, que es su preferido.

Petro estudió en el Colegio Nacional de la Salle de Zipaquirá, donde estudió Gabriel García Márquez, según Las 2 orillas, usó como nombre de guerra Aureliano, por el protagonista de Cien Años de Soledad.

Más información: Gustavo Petro ilusiona a la izquierda colombiana con ganar la presidencia

Curtido en las aulas como profesor universitario y con la educación como pilar de su campaña, el centroizquierdista Sergio Fajardo tiene 16,3% de intención de voto y ocupa el tercer lugar en la encuesta. Su candidatura se soporta en una coalición entre su partido, Compromiso Ciudadano (centro), el movimiento Alianza Verde (centroizquierda) y el Polo Democrático Alternativo (izquierda).

Fernando Vergara Sergio Fajardo, candidato presidencial en las elecciones en Colombia

Fajardo quería ser arquero titular del Deportivo Independiente Medellín, el equipo de fútbol del que es hincha. En los menús no discrimina; cuando está en campaña se le mide por igual a un tamal, a una bandeja paisa, o a una lechona. Para picar, un buen mango biche con sal. Tiene un perro de raza irish setter llamado Sammy.

Le gusta la música barroca, pero también "Los laureles" del mexicano Miguel Aceves Mejía, "Soy colombiano", de Silva y Villalba, y "Solo le pido a Dios", de la argentina Mercedes Sosa. Tanto o más que la música le gusta andar en bicicleta. Fajardo es un ciclista aficionado de alto vuelo. Hace ocho años tuvo una caída que lo dejó con una prótesis en la cadera. No bebe, no fuma, no baila, no trasnocha. Según Las 2 orillas, viste siempre una camisa remangada y bluyín sin correa.

Te puede interesar: Sergio Fajardo, la opción de centro para las divididas elecciones en Colombia

Lejos de ese lote se encuentra Germán Vargas Lleras, con 6,6%, que es fanático de Independiente Santa Fe. Tuvo un caballo llamado Arrogante, y tiene un perro Boston terrier llamado Mancho. Le gusta bucear, jugar al tenis y al golf y cazar… algunas veces lo ha hecho en África.

© REUTERS / Jaime Saldarriaga Vargas Lleras, candidato presidencial de Colombia

Vargas Lleras es un hombre de rock. Tiene una enorme colección de clásicos, y es el inventor de la primera miniteca de Bogotá, que en su adolescencia creó para animar fiestas.

También: Vargas Lleras, político veterano que quiere dar el salto a la presidencia de Colombia

Una curiosidad: colecciona libros de piratas y corsarios desde su infancia, empezando por Emilio Salgari y era fanático de las corridas de toros.