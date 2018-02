Italia es el segundo país europeo con más jóvenes desocupados

"Italia tiene hoy un programa de austeridad que ha implicado recortes en sanidad y educación, y una contrarreforma laboral que generó mayor desocupación", aseguró Loreti y agregó que "la salida de la crisis de 2008 generó en Europa un agrandamiento de la brecha económica. Los que han salido de la crisis salieron más ricos, y hay un empobrecimiento general".

El candidato por América Meridional para las próximas elecciones generales del 4 de marzo en Italia aseguró que sus propuestas están relacionadas a "la reformulación de la política educativa, salir de la austeridad, salir de los programas de financiarización de la economía", ya que la situación en Italia "rebota en los italianos que viven en el exterior, porque si no hay trabajo en Italia no hay modo de sostener ni la sanidad, ni los programas de pensiones, ni la posibilidad de que se invierta en otras cuestiones".

Asimismo, Loreti explicó que les "interesa interpelar al 60% del padrón de la región que no vota" y señaló que existe una "diversidad generacional" en cuanto a la relación con Italia. "Hay un alejamiento cultural y eso es culpa del estado italiano", aseguró.

Por otra parte, Alfredo Llana, asesor de su campaña quien lo acompañó durante la entrevista, llamó la atención sobre la "volatilidad del sistema político italiano" y afirmó que la última reforma electoral desvirtúa las elecciones ya que se puede postular como representantes de los italianos en el exterior, gente que vive en Italia.

'Voces del Mundo' entrevistó además a Nicolás Lynch Gamero, exministro de Educación de Perú y exembajador de esa nación en la Argentina, quien se refirió a la visita del Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson a su país.

"La visita estuvo fundamentalmente relacionada con el papel protagónico del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en la ofensiva de la derecha continental contra Venezuela", aseguró.

Aunque esto ya venía de "gobiernos atrás", "nadie había tenido tanta agresividad como el gobierno de Kuczynski, llegando al extremo de retirar el embajador". Y enfatizó: "Perú es un país sometido a Estados Unidos de manera invariable desde hace mucho tiempo".

Sobre la próxima Cumbre de las Américas en Perú señaló que Kuczynski está obligado a invitar a todos los miembros, si no "no hay cumbre". Pero destacó que ya desde el Congreso Nacional "están corriendo mociones para declarar a Maduro persona non grata". En contra de su tradición diplomática, Perú viene promoviendo "la confrontación y no el diálogo". Analizó además la actual crisis política que vive el país

En este programa se informó además que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) de Colombia, suspendieron su campaña por las elecciones presidenciales por las amenazas y acciones violentas contra integrantes de su partido y se comentó la noticia de que la oposición de Venezuela se reunió para decidir si participa en las elecciones presidenciales del 22 de abril próximo.

