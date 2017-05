Brasil está al borde de la acefalía

© REUTERS/ Diego Vara Brasil se acuesta intranquilo por un terremoto político que todavía no terminó

"Los especuladores financieros, la banca privada y los inversores extranjeros", principales defensores del gobierno de Temer , ya no lo consideran "su hombre de confianza". La prensa que funciona como vocera de estos sectores, dijo Pignotti, "ya ha dicho que Temer no tiene espaldas políticas para llevar adelante las dos reformas políticas con que sueñan estos grupos: la laboral y la previsional". Pero según el periodista, "la crisis no acabará con la salida de Temer porque las disputas que llevaron a la destitución de Dilma Rousseff y a evitar que Lula vuelva al poder siguen en pie".

¿Qué puede pasar? Hay varios escenarios posibles. Los sectores que quieren evitar que Lula llegue al poder piden elecciones indirectas, es decir, que sea el Congreso el que designe al presidente. Cabe recordar que es el mismo parlamento gravemente implicado en la corrupción el que elegiría al primer mandatario.

Los sectores progresistas quieren nuevas elecciones presidenciales directas y convocaron a una marcha para el domingo con la consigna "Fora Temer" y "Directas ya".

Temer, entretanto, "se aferra al poder no tanto como líder de un partido sino como un ciudadano de 76 años consciente de que, cuando pierda los fueros, cae en prisión".

En Voces del Mundo también entrevistamos a Guillermo Santa Cruz, quien vivió varios años en China, donde se graduó en Economía en la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Lenguas y Cultura de Pekín. Analizó el lanzamiento, ocurrido esta semana con presencia de 30 líderes mundiales en esa misma ciudad, del proyecto One Road One Belt (ORBO), o la Nueva Ruta de la Seda, desde la perspectiva china del desarrollo económico, la seguridad regional y su objetivo de tener "mayor influencia" en los asuntos globales.

"Estamos frente a la tercera gran apertura de la China moderna, luego del proceso de Reforma y Apertura de Deng Xiaoping en la década de 1980 y del ingreso del país asiático a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Este es un tercer momento basado en infraestructura y corredores terrestres y marítimos, por la vía occidental hacia Asia Central, Europa y África, que también involucra decisiones geoestratégicas del gobierno chino", dijo.

En su opinión, "hay un objetivo de coordinar esfuerzos financieros, comerciales y de vínculos entre pueblos" para llevar desarrollo económico a Eurasia y para contrarrestar los riesgos que ha identificado China en el extremismo, el terrorismo y el separatismo religiosos", además de buscar caminos de abastecimiento de bienes y servicios alternativos a los tradicionales del Mar del Sur de China y del Océano Pacífico, donde enfrenta la rivalidad de Estados Unidos.

En este programa se informó, además, sobre la colaboración que el presidente Vladímir Putin ofreció a su par venezolano Nicolás Maduro y, simultáneamente, la amenaza que el norteamericano Donald Trump lanzó sobre Venezuela.