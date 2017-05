Opinión: "Con la Asamblea Constituyente Maduro propone un decisivo cambio de paradigma"

© Sputnik/ Alexei Babushkin Gobierno venezolano convoca a amplio debate de Asamblea Constituyente

Guerrero explicó que, tal como lo expresó el jurista venezolano Hermann Escarrá, "no se va a modificar la Constitución", sino que se va a decidir "cómo resolver los problemas económicos, sociales y jurídicos del país en una Asamblea Constituyente, ya que no se puede resolver ni con la Asamblea Nacional, ni con la Corte Suprema, ni con los cinco poderes que existen hoy en Venezuela". La situación de parálisis es crítica: "los cinco poderes no se juntan. Hay una disputa mortal entre ellos. El Estado-nación liberal burgués ya no funciona", explicó.

Tampoco era factible la salida electoral tradicional. Según Guerrero, el presidente Nicolás Maduro la propuso pero "en las conversaciones previas la oposición ponía dos condiciones: que las elecciones sean generales y que liberen a los presos políticos especialmente a Leopoldo López. El gobierno no acepta ninguna de las dos, porque hacer lo primero significaría hacer elecciones en las condiciones favorables a la oposición y hacer lo segundo, se metería el gobierno en un lío jurídico y en un lío político interno, porque esos tipos son presos políticos efectivamente, pero están por causas criminales cada uno".

En este sentido consideró que "la salida que propone Maduro, es la única a la que puede acudir el gobierno en una situación en la que está contra las cuerdas, flanqueado por todos lados, nacional e internacionalmente y con una parte del pueblo rebelado, enfrentándose a la Guardia Nacional en forma sistemática".

En el segmento Ellas, se abordó la figura de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, quien es una voz crítica dentro del chavismo.

En Voces del Mundo se entrevistó, además, a Darío Pignotti, periodista argentino, corresponsal en Brasil del diario Página 12 y de la agencia de noticias italiana ANSA, sobre la reciente huelga general en ese país sudamericano y la situación política.

"Fue la primera huelga en años en la que la Central Única de los Trabajadores (CUT), nacida como una costilla del Partido de los Trabajadores (PT), se alió con otra organización sindical intrínsecamente antipetista, Força Sindical, integrada por dirigentes que apoyaron, con militancia explícita, el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff", explicó Pignotti.

El periodista aseguró que la unión de estas dos centrales "es un dato entre muchos otros de que este gobierno, que no lleva ni un año, experimente un deterioro como uno de cuatro u ocho años". Informó además que Força Sindical admitió "que es muy probable que haya una segunda huelga general". Brasil tiene hoy "una desocupación de 14,2 millones de personas la caída del PIB en 2016 fue de 3,5% en 2016.

En este programa se comentó sobre el voto nulo o en blanco en el ballotage, en Francia, el próximo 7 de mayo; la conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin y el encuentro del presidente ruso con la canciller alemana, Angela Merkel, en Sochi (Rusia). Por otra parte, se informó sobre las próximas elecciones en Chile, en las que por primera vez en 28 años, la centroizquierda va a llegar dividida, sin nombres y con más de un candidato.