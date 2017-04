Venezuela: "Se busca mostrar que Maduro no tiene control sobre lo que ocurre en el país"

no

"Desde que asumió la nueva Asamblea Legislativa, el 6 de enero del 2015, comenzó un proceso de confrontación institucional entre el Poder Legislativo, controlado por la oposición, y los otro cuatro poderes que hay en Venezuela", afirmó Romero, investigador de la Universidad de Zulia.

Y enumeró todas las vías intentadas por los legisladores para derrocar a Maduro. Intentaron "una enmienda, un recorte del mandato y una vía de suspensión, estilo un impeachment, que en la Constitución de la República Bolivariana no existe, o una vía que forzara su renuncia".

Sobre la situación de violencia aseguró que "los medios han pretendido señalar que el país está envuelto en un caos general, pero no es así. Hay tensión sólo en 6 provincias de 23".

En este sentido afirmó que "son focos muy bien ubicados que buscan presentar ante los medios dos visiones esenciales: primero, que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene control de lo que sucede en el país y segundo, multiplicar el efecto de las protestas reducidas de la oposición al presidente Maduro".

Sobre la "estrategia híbrida" explicó que intenta producir un "caos constructivo", que es "un intento de generar una escalada de violencia enmascaradas en protestas o manifestaciones pacíficas y sin embargo han generado la quema de más de cuarenta edificios e instalaciones públicas". Durante la entrevista con Romero, Maduro puso en marcha el plan de seguridad y orden interno "Plan Zamora" y contempla la "activación de las Regiones de Defensa Integral (REDI), que son espacios territoriales donde se ejecutan acciones de control en términos de seguridad y defensa conjuntamente con las fuerzas militares, las milicias y la sociedad civil".

Romero se refirió a las milicias y aclaró que los 500.000 miembros "no tienen armamento permanente, son civiles que reciben entrenamiento en operaciones militares, pero no portan armas". Pero aclaró que "ante las amenazas del Comando Sur y los planes develados por la inteligencia venezolana, Maduro solicitó que las milicias, en estas circunstancias, pasaran a portar fusiles". El historiador explicó en detalle los planes del Comando Sur.

Voces del Mundo entrevistó, además, a Theotonio do Santos, el intelectual brasileño autor de la "Teoría de la dependencia" que busca explicar el estancamiento de América Latina por su relación con la metrópolis (EEUU). Do Santos habló del actual presidente Michel Temer y su baja popularidad y al ex presidente Fernando Henrique Cardoso y su giro hacia políticas neoliberales.

En este programa se comentó también el cierre de campaña en Francia de Jean Luc Melenchon; el llamado de la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, a comicios adelantados en el Reino Unido y la situación del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien va a tener que ir a testificar en el caso Gürtel, escándalo de corrupción que involucra a la cúpula del Partido Popular.

Por otra parte, se comparó el tema de la huelga de presos palestinos en Israel, analizada por un diario israelí "Haaretz" y otro norteamericano "The New York Times".