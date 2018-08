Desapariciones forzadas en España: "La impunidad del franquismo se ha convertido en una cultura política"

En este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, la Asociación dirigida por Silva realizó un acto de homenaje. España es uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos.

"Con nombre y apellidos tenemos registradas 114.226 personas, pero es un número que se estableció en 2008 por un intento de investigación que hizo la Audiencia Nacional y desde entonces no deja de crecer", indicó Silva, para luego agregar: "Nunca vamos a saber el número real, porque en ningún registro esas personas figuran como víctimas de una desaparición o un asesinato".

El activista considera que España "vendió como modelo su transición a la democracia" pero que en realidad tuvo un costo muy alto, que determinó que hasta el momento nadie haya sido juzgado por los crímenes cometidos bajo el gobierno del dictador Francisco Franco.

En estos días el tema está en la primera línea informativa a raíz de que el presidente, Pedro Sánchez, anunció que exhumará y trasladará los restos de Franco del llamado Valle de los Caídos. También había anunciado que convertiría el lugar en un cementerio civil y un espacio de memoria, pero luego echó por tierra esta posibilidad.

"Sería importante que simbólicamente la democracia española, que ha sido muy amable con el franquismo y le ha garantizado toda la impunidad que ha necesitado, en el terreno simbólico le dijera ´Franco sal de ahí´ y que Franco obedeciera y saliera del Valle".

Temas relacionados: La ONU alienta al presidente electo López Obrador a resolver las desapariciones en México

Por su parte, Nila Heredia, presidenta de la Comisión de la Verdad de Bolivia, también conversó sobre estos temas con Sputnik. Formada hace un año por el presidente, Evo Morales, tiene como cometido investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras entre 1964 y 1982.

"La desaparición fue la manera más dura de las dictaduras del Cono Sur y que también se extendieron a otros países. Si bien en el ámbito latinoamericano dejaron de ser una manera de reprimir, hoy parece que de alguna manera vuelve en algunos países, como es el caso de México con el tema de Ayotzinapa o de otros que se ocultan más".

Para Heredia "este tema sigue vigente lastimosamente y seguirá vigente hasta que no se encuentre y se juzgue a los responsables y no se generen formas de castigo ejemplares para que no se vuelva a producir todo tipo de represión, particularmente el tema de la desaparición forzada".