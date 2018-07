Los gitanos, la población más discriminada de Europa

"Desgraciadamente a los italianos te los tienes que quedar". Así concluyó el anuncio sobre la intención de censar y expulsar a los gitanos que no hayan nacido en ese país, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini. Sobre esta amenaza y la realidad gitana en Europa, conversamos con Carolina Fernández de la Fundación Secretariado Gitano.

Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la organización , considera que la propuesta de Salvini no se concretará porque no contaría con el respaldo de los poderes públicos ni de la sociedad italiana. Sin embargo, dice, se trata de un discurso que incita al odio y atenta contra la convivencia y la cohesión social en su país y en toda Europa. No es la primera vez que los gitanos sufren amenazadas de este tipo.

"En Italia ya tuvimos el caso de Berlusconi, que amenazó con tomar las huellas para registrarlos, más o menos lo que pretende Salvini", recordó Fernández.

Eso fue en 2008, y en aquel momento la Unión Europea (UE) se movilizó en contra de la iniciativa de quien era el primer ministro italiano. De ese rechazo, el bloque promovió medidas de inclusión, con el compromiso de que cada país miembro elaborara una estrategia nacional. Pero ahora el contexto es diferente: en Francia y Alemania, así como en otros estados miembros de la UE, los partidos políticos de derecha más radical llegaron a los ámbitos de poder político, y esto incide en cómo se trata el tema.

"Vamos percibiendo que cada vez más, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión, tiene un discurso más atenuado respecto a estos pronunciamientos y esto es un claro riesgo porque la indiferencia, la pasividad, alimenta la incitación al odio que supone el discurso antigitano", aseguró.

Por eso desde la Fundación Secretariado Gitano, así como de otros colectivos de derechos humanos, se pide aplicar la legislación vigente. Además reclaman un pronunciamiento público del bloque en contra del discurso de Salvini sobre esta comunidad, la que sufre mayor discriminación en la UE, de acuerdo a un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de 2016.

"Tenemos desde una carta de derechos fundamentales de la UE que tiene carácter vinculante, un marco legal potente, una legislación antidiscriminación, con lo cual se pueden poner en marcha todas estas medidas legales", señaló.

