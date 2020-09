75 años de la ONU: "Ha quedado como un esqueleto sin contenido"

¿Desafíos al alcance?

De acuerdo al propio organismo, en una declaración que los Estados miembro aprobaron esta semana, queda asentado que "los Estados miembro están decididos a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, asegurar la participación equitativa y activa de mujeres y jóvenes en todos los aspectos del desarrollo, además de respetar las leyes internacionales, cumplir los acuerdos existentes, potenciar los gobiernos democráticos y promover la paz y la justicia".

"Hemos llegado lejos en 75 años pero quedan muchas cosas por hacer; tenemos las herramientas y necesitamos usarlas; guiados por los propósitos y principios de la Carta, estamos aquí para asegurar el futuro que queremos y las Naciones Unidas que necesitamos", establece la declaración.

Surgida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial tras derrotar a la Alemania nazi, el documento incide en que "La ONU ha ayudado a mitigar docenas de conflictos, salvar cientos de miles de vidas a través de acciones humanitarias y proveer a millones de niños con la educación que cada uno merece".

"Me hablas de las siglas ONU y me trae al paleolítico superior o inferior, en el sentido que hoy ah perdido toda fuerza por la cual ha sido creada", sentencia al respecto Eduardo Luis Moggia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Mar del Plata, y consultor en Relaciones Internacionales.

Abunda que es un organismo de la postguerra de haber vencido al nazismo, y para reconstruir y ayudar a las naciones, favorecer la libertad, la democracia y el progreso económico de los pueblos, y detener conflictos. "Lamentablemente hoy en día la ONU ha sido desvalorizada incluso por sus propios miembros. Para nombrar uno, EEUU, que virtualmente fue uno de los miembros fundamentales en Naciones Unidas, muchas veces no ha respetado los acuerdos del organismo", subraya.

Para el analista, la ONU "ha quedado como un esqueleto sin contenido donde no se dan los grandes debates por el cambio climático, o la violencia antidemocrática. Fue perdiendo lo sustancial para convertirse en algo muy burocrático".

'Imágenes' de archivo

Sin duda, entre las consecutivas ediciones de la Asamblea General de la ONU, ha habido, y seguramente habrá, participaciones antológicas de algunos líderes. De las más recientes, las que se 'llevan la palma', están dos consecutivas del presidente de EEUU, Donald Trump.

En su primera intervención en 2017, Trump se dirigió al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en unos términos que causaron pavor. "Hombre cohete, estás en una misión suicida. […] EEUU tiene gran poder y paciencia, pero si es forzado a defenderse y defender a sus aliados, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte".

Al año siguiente se mostró más relajado y hasta se animó a marcarse unos pasos de comedia de stand-up y todo. "En menos de dos años, hemos conseguido más que casi ningún otro Gobierno en la historia de nuestro país", dijo, lo que despertó las carcajadas del auditorio. Algo que más tarde defendió a su estilo: adujo que no se rieron del presidente estadounidense, sino que se "pasaron un bueno rato" con él.

Pero tal vez la intervención más recordada hasta estos días haya sido la del expresidente de Venezuela Hugo Chávez en 2006. "Ayer estuvo el diablo aquí [se persignó, y se escucharon risas del autidorio]… en este mismo lugar… huele a azufre todavía". La mayoría de la gente se ha quedado con esa parte hilarante del discurso, pero tal vez pocos recuerden lo que dijo a continuación: "Ayer, el señor presidente de los EEUU, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente del los EEUU".

Al referirse a las palabras de Chávez, el analista admite que no estuvo tan errado. "No me meto en temas teológicos y metafísicos, pero que EEUU es el gendarme del mundo, es algo que se cae de maduro".

"Cuando EEUU habla dentro de las Naciones Unidas, es como que habla el dueño del mundo, aquel que es la superpotencia, cosa que hoy no existe, porque hoy vivimos un mundo multipolar y no hay una superpotencia", concluye el profesor Eduardo Luis Moggia.