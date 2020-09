¿Trump Premio Nobel de la Paz?: "Parece cómico, pero es posible"

Estás nominado

No. No se trata de un guion para una película ochentera al más puro estilo de Mel Brooks, por más que muchos se empeñen en establecer paralelismos entre Donald Trump y Leslie Nielsen, o entre el político noruego y el genial director y guionista estadounidense. Estamos ante un hecho real, puro y duro. Donald Trump está nominado a Premio Nobel de la Paz 2021. No hay fake news aquí.

En la justificación de su propuesta para galardonar al inquilino de la Casa Blanca, Tybring-Gjedde fue tan conciso como contundente, y así lo soltó en la cadena FOX News: "Creo que ha hecho más para crear la paz entre las naciones que la mayoría de los nominados al Premio de la Paz". Y se quedó tan ancho, como dirían en España.

"Aparentemente parece un cachondeo", expresa al respecto el Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme.

"Un personaje tan peculiar y tan particular como Donald Trump, Premio Nobel de la Paz. Imagínatelo recibiendo el premio a nivel internacional, parece un poco cómico, pero es posible", admite al recordar los antecedentes poco belicistas del actual mandatario.

Trump resiste el archivo

La realidad es que el parlamentario nórdico tiene dónde apoyarse. Lo cierto es que, de no ocurrir nada extraordinario de aquí al 3 de noviembre, día de las presidenciales en EEUU, Trump habrá logrado algo que no pudo –o no quiso– ningún otro presidente de EEUU desde que Jimmy Carter abandonó sus aposentos en el 1600 de la Avenida Pennsylvania en Washington DC, el 20 de enero de 1980: no empezar ninguna guerra en su primer mandato.

Por lo demás, desde aquel día, todos, todos los predecesores de Trump, es decir, los republicanos Ronald Reagan y George Bush en ambas versiones, padre e hijo, y los demócratas Bill Clinton y Barack Obama, iniciaron conflictos armados contra un tercer país.

Pero es más: el Premio Nobel de la Paz 2009, Barack Hussein Obama II, es decir, Barack Obama, no sólo que inició más de un conflicto, sino que además se convirtió en el primer presidente de EEUU en pasar sus dos periodos completos sin un solo día sin guerra. Y como extra, se lleva también la distinción de ser el presidente que tiene el récord de expulsiones de inmigrantes. Todo un pacificador. Así, muchos le reclaman dos cosas: uno, que haya aceptado el Premio Nobel de la Paz cuando lo recibió; y dos, no haberlo devuelto tras sus dos periodos de señor de la guerra.

"Barack Obama, el prohombre que iba a traer un mundo de paz y libertad para todo el mundo, recibió el Premio Nobel de la Paz y ha sido el responsable de las tragedias que están sucediendo todavía en Ucrania y en Siria. Y además, los países europeos que tanto se ríen y que tanto critican a Donald Trump, han hecho una política internacional basada en muchos aspectos en el conflicto. Han impuesto sanciones durísimas a Venezuela, a Rusia, a Irán. Por tanto, podría parecer cómico, sobre todo para aquellos que odian o se ríen continuamente de Trump. Pero es que Trump es la consecuencia de nuestros actos", arguye Fernández Riquelme.

En este sentido, el analista abunda que "Trump es el reflejo de una sociedad occidental esquizofrénica en lo ideológico, con una doble moralidad a nivel geopolítico, y que usa más el marketing político, que la realidad para la ciudadanía".

"Para que Trump sea nominado al Nobel de la Paz, quiere decir que hemos hecho muy mal las cosas", concluye el Dr. Sergio Fernández Riquelme.