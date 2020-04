Rescate del Gobierno de España a su economía: "Pan para hoy y hambre para mañana"

Empresas, autónomos y hogares. Todos estarán bajo el paraguas del rescate planificado por el Gobierno de España para capear el temporal de esta crisis transversal a varias capas causada por el coronavirus. La incógnita, al no haber acuerdo europeo para salir de esta situación, es saber de dónde saldrá el dinero para financiarla.

Autónomos: el sector más vulnerable

Uno de los sectores a los que asaltó las más grandes preocupaciones desde que la Administración Sánchez decretó que gran parte de los trabajadores debería quedarse en casa para evitar un número mayor de contagios, es el de los autónomos.

Por eso, especialmente el sector de los autónomos esperaba escuchar las soluciones que tenía para ofrecer el Gobierno de coalición liderado por Sánchez a través de una resolución del Concejo de Ministros. Así, se estableció aplazar el pago de cuotas y deudas hasta el próximo 30 de junio.

"Especialmente la medida de los autónomos es imprescindible y necesaria en este estado de crisis que está afectando tan decisivamente a España", reflexiona al respecto Sergio Fernández Riquelme, Dr. en Sociología y Política Social, historiador y profesor de la Universidad de Murcia.

El experto recuerda que los autónomos y los pequeños empresarios demandaban que las primeras medidas aprobadas no les contemplaban. "Pero el Gobierno ha rectificado sabiamente y ha lanzado este programa que pretende dar liquidez y supervivencia a estas pequeñas y medianas empresas durante el tiempo que dure la crisis de la pandemia".

Pero esta medida tiene condiciones, algunas de las cuales fueron afeadas por parte de algunas asociaciones que agrupan a estos trabajadores. Interpretan que tener que justificar el amparo de esta mora mes a mes les obliga a una carga extra de burocracia.

Escudo social sin memoria

Hasta 2.400 millones de euros del dinero destinado a la formación profesional cuya distribución hasta el momento corría a cargo de los Gobiernos autonómicos, serán utilizados por el Gobierno para financiar parte de este escudo social para proteger la economía de los españoles.

Sin embargo, de acuerdo al analista, hay estudios que han estado situando la caída del PIB estos meses en España en más del 20%, y se calcula que se pueden destruir , tanto en España como en Italia, más de tres millones de empleos. "Por tanto, las medidas del escudo social son básicamente imprescindibles. Pero estas medidas de financiación son pan para hoy y hambre para mañana", expresa.

Asimismo, hay un detalle no menor y que inquieta a todos los estamentos: las medidas anunciadas no están acompañadas de una memoria. Dicho de otra forma, no hay una estimación del coste de este escudo, ni el gasto de su financiación.

Fernández Riquelme subraya que en esta crisis es necesario —como están haciendo otros países— un cambio total de paradigma económico. "No lo hicimos en la época de bonanza porque creíamos que éramos inmunes a los peores efectos de la globalización, y ahora en esta situación tan dramática estamos aprendiendo que es necesario defender los servicios públicos, que es necesario la solidaridad entre regiones, y también volver un poquito hacia atrás".

"Creo que es necesario que, tanto ciudadanos como expertos, se den cuenta de que es necesario ir a algo diferente para prepararnos ante un cambio de época que estamos viviendo en nuestra vida diaria", observa el Dr. Sergio Fernández Riquelme.