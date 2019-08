No son palabras: Rusia está lista para defender a Venezuela

Las advertencias lanzadas por Rusia en contra de que EEUU recurra a la fuerza para doblegar a Venezuela no son palabras, sino hechos. Lo opina el Dr. José Egido, analista de temas internacionales. En este contexto, citó el reciente acuerdo entre Moscú y Caracas que permite visitas mutuas de buques de guerra.

Aseguró que el documento tiene "la mayor importancia", tratándose de una fuerte señal "disuasoria" frente a la intención norteamericana de imponer un embargo naval a Venezuela.

"Un bloqueo naval por parte de EEUU sería catastrófico para Venezuela y le pondría al país en una situación extrema. En el caso de producirse las consecuencias serían incalculables", indicó.

Argumentó que la libre navegación es vital para la nación caribeña, tanto para sus exportaciones —sobre todo del petróleo en crudo—, como también para las importaciones que necesita para abastecer al pueblo de artículos como alimentos o medicinas, así como para mantener el funcionamiento de sus industrias.

De acuerdo a José Egido, el acuerdo supone una manifestación de "un compromiso de altísimo nivel" que tiene Rusia para "la defensa militar, política, diplomática, económica y comercial" de Venezuela y hasta del resto de sus aliados en la región.

"Yo estoy seguro que la Unión Soviética quería ayudar al Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, pero no tuvo capacidad tecnológica de venir en su ayuda. Hoy no estamos en esa situación, y aunque no existe el socialismo soviético, sí existe su digno heredero, la Federación de Rusia, con la tradición solidaria internacionalista", enfatizó.

Agregó que una buena muestra de ello es el caso de la República Árabe Siria, lográndose impedir su desintegración y la caída de sus autoridades legítimas gracias a la intervención de Moscú

Según el analista, Rusia se guía en su actuación internacional no por intereses mercantiles sino por "una visión estratégica solidaria de construir aliados serios en todas partes del mundo" en un contexto en que EEUU exhibe una agresividad cada vez mayor.