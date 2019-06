Tensión en torno a Irán: ¿puede hacer disparar armamento nuclear?

Son datos proporcionados por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Quizá lo único que suaviza esta situación es que en 2018 el armamento nuclear mundial se redujo un 4%.

Pero, según Pere Ortega, director del Centro Delàs de Estudios por la Paz, hay poco que festejar.

"La verdad es que no me preocupa ni me alegra demasiado que disminuyan un poco las armas nucleares. Que se pueda destruir el mundo en vez de catorce veces trece veces me es igual. Me es igual que me maten trece que catorce veces", señaló en una entrevista con Radio Sputnik.

Constató que solo se eliminó el arsenal obsoleto al que no tiene sentido económico seguir manteniendo o modernizar, al tiempo que no se deja de mejorar el armamento nuclear restante y las infraestructuras correspondientes.

Respecto a las zonas del planeta más calientes en términos nucleares, Pere Ortega se mostró especialmente preocupado por la creciente tensión en torno a Irán, llamando a "aplacar los ánimos" belicistas de EEUU a fin de "desactivar un posible enfrentamiento".