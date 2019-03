¿'Sicarios' de Trump en Europa?

Conspiración. Un grito que sale desde las entrañas del diario Le Monde: 'Multimillonarios de EEUU financian silenciosamente campañas de desinformación en Europa', es el título que se puede leer. En su atestado pretenden dejar constancia sobre el accionar de un grupo de ciudadanos estadounidenses, millonarios y del entorno de Trump, para más señas, apoyan de forma indirecta varios sitios web de lo que denominan como 'reinformación' y campañas publicitarias en línea en Europa.

Con el espectro de Steve Bannon –exconsejero de Trump– dando vueltas, el rotativo francés menciona un puñado de nombres, medios, empresas, y de algún que otro trabajo periodístico de los presuntos implicados como prueba irrefutable.

El Dr. en Geopolitica de la Universidad de Pisa, Rolando Dromundo opina que "obviamente son actores políticos que van a buscar puntos en común con otros movimientos de extrema derecha en el mundo y van a tratar de actuar. Pero creo también que la extrema derecha en Francia no necesita que le ayuden pues es bastante fuerte".

"No es que la posición xenófoba, racista y de extrema derecha política en Francia dependa de que la estén trayendo desde fuera. […] Desafortunadamente los yerros que han cometido los últimos Gobiernos en Francia han llevado a un crecimiento de la extrema derecha, y sobre todo, un desencanto con la política económica actual y con el modelo neoliberal, que es el principal problema. Cuando la gente ve caer su nivel de vida, ve un deterioro del Estado del bienestar existente en Europa, la salida fácil es no razonar y dejarse llevar por el discurso racista antiinmigrante y no por ir más a fondo y entender cuál es la verdadera raíz del problema que les está afectando", explica el analista.

Por si fuera poco que en Francia vean fantasmas, va Alemania, aprovecha y se pone una sábana por encima. Y es que una semana después de que el presidente, Emmanuel Macron, publicara –e hiciera publicar en los medios de los países comunitarios– su texto 'Por un renacimiento europeo', la sucesora elegida por la canciller alemana Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, [AKK] publicó su respuesta en un dominical alemán sin que 'su jefa' se hubiera pronunciado sobre las ideas de Macron.

En " Cómo hacer que Europa esté bien ", un ensayo de 1.900 palabras, AKK echó tierra de por medio con el ideario de Macron de establecer un "escudo social" que incluya por ejemplo un salario mínimo europeo. No obstante, coincidió con París las políticas de inmigración y cambio climático. Pero destacó una verdad dolorosa: las formaciones políticas más potentes en los dos países más fuertes de Europa están luchando todos contra todos antes de los comicios de mayo para el Parlamento Europeo. Mientras, el Gobierno de Merkel recibió críticas por las formas. La ministra de Justicia alemana y socialdemócrata Katerina Barley declaró que consideraba inapropiado que la líder de un partido y sin ningún tipo de rango oficial a la altura de Macron, fuera la encargada de responder al presidente francés. Al mismo tiempo, renegó de que Kramp-Karrenbauer "rechazara expresamente el giro hacia la Europa social que necesitamos urgentemente".

Dromundo quita dramatismo en este sentido. "Al final de cuentas es un manifiesto político, es la posición del partido que en este momento gobierna en Alemania". Para el analista es válido que hayan permitido que AKK firmara el manifiesto de respuesta.

"En este caso si ya la están señalando como la sucesora, le están abriendo la puerta a que se vaya ocupando de los asuntos, al menos desde el punto de vista simbólico de hacerse notar", observó el Dr. Rolando Dromundo al indicar que no cree que haya sido algo que haya hecho por su propia cuenta y sin haberlo acordado previamente con la canciller Angela Merkel.