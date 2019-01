Trump lo sabe: "EEUU no puede seguir con una dinámica imperial absurda"

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha dado cuenta de que su país no puede seguir con la dinámica imperial absurda que ha venido ejecutando durante las últimas décadas. Así lo entiende el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, quien además incide en que en 2018 el país norteamericano entró en una espiral de caos.

EEUU: ¿Trump lo despierta a una cruda realidad?

Moragón señala que tanto "el 'imperio' [EEUU] con Trump, y el establishment en general –tanto sea anti, como pro Trump, sean demócratas o republicanos– se han dado cuenta por fin, después de 16 años perdidos por meterse en guerras absurdas, que por un lado, Rusia se recuperara de la terrible crisis que tuvo en los años '90 y al mismo tiempo resurgiera como potencia militar, etc. Y que China siguiera creciendo hasta llegar a un punto que sus intereses y políticas globales desafían al poder de EEUU, al que busca superar en la próxima década como potencia hegemónica mundial.

Tema relacionado: Embajador ruso: el año 2018 fue un año de oportunidades perdidas para Rusia y EEUU

"Trump es un tipo pragmático y se ha dado cuenta de que no se puede seguir con esta dinámica imperial absurda, que llevaban con guerras –que pierden inevitablemente– como la de Afganistán primero –17 años, la guerra más larga de EEUU–, y la de Irak en 2003. Lo que está pasando es que Trump ahora mismo, por un lado está viendo que la economía mundial va bastante mal, y que por otra parte, las guerras de [el expresidente de EEUU, George] Bush y de [el también ex mandatario, Barack] Obama no le han llevado a ningún lado. Así que se retira de Siria, una guerra que ya está perdida, en la que rusos, iraníes y Hezbolá, en apoyo al Gobierno sirio, han conseguido todos los objetivos contra los yihadistas", advierte Moragón.

UE: varios gobernantes quieren salir corriendo

Fernando Moragón cree que actualmente la UE está en proceso de caotización. "Vamos a ver en las elecciones al Parlamento Europeo [que tendrán lugar en mayo de 2019], a las que la gente las suele utilizar como castigo a los Gobiernos de turno o los partidos tradicionales, cómo las ultraderechas van a recoger todos los votos del descontento".

© REUTERS / Fabrizio Bensch La locomotora europea, en vía muerta

"No olvidemos que tenemos a una Alemania con la señora [canciller de Alemania, Angela] Merkel huyendo del barco, y con una Francia de [el presidente, Emmanuel] Macron, este engendro creado de prisa y corriendo para vencer a Marine Le Pen, que están bajo mínimos, contra las cuerdas por las manifestaciones de los chalecos amarillos y con una revuelta social importante debido a las políticas de austeridad que quiere implementar, impuestas por Alemania. Si a eso le unimos el Brexit que es un caos y un desastre, pues tenemos un panorama en Europa que va a ser caótico".

Más información: UE: ¿cada vez menos democrática?

"Desde luego en 2019 no nos vamos a aburrir", ironiza el analista.

"Vamos a tener muchas noticias, todo va a ir muy deprisa, y puede pasar cualquier cosa. Así que habrá que estar muy atentos".

España de la paradoja

© AFP 2018 / Cristina Quicler España: tambores de guerra electoral

Moragón tiene una mirada rigurosa con su país. Así, opina que España "en 2018 ha escalado un peldaño más en el absurdo. Ha habido un cambio de Gobierno muy importante, que pasó de manos del PP a las del PSOE. Todo esto en un proceso de descomposición de las estructuras institucionales de la democracia liberal española que surgieron de la transición después de la muerte de [el dictador Francisco] Franco".

"Ahora estamos en una situación en la que el poder del nuevo Gobierno [de Pedro Sánchez] es tan débil en esta fragmentación progresiva de partidos que hay en España, que nos vamos a ver abocados en 2019 a tener unas elecciones generales, que junto a los comicios en autonomías que no son las históricas –como los casos de Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía – y en todas las alcaldías y ayuntamientos, harán que tengamos un año perdido. Es decir, los políticos se van a dedicar a pelearse entre sí y la ineficacia [institucional] va a ser absoluta", sentencia Fernando Moragón.