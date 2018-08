EEUU vuelve a darse la cabeza contra la pared

Un puñado de palabras diplomáticas, fue lo que se sacó en limpio como corolario de esta cumbre entre estos dos altos funcionarios de Moscú y Washington en la ciudad suiza.

"Examinamos las cuestiones de seguridad y el desarrollo de la cumbre en Helsinki, la ciberseguridad, Ucrania, Siria, Irán, alcanzamos un progreso considerable ", dijo Bolton. Por su parte, Pátrushev ilustró también de forma positiva el encuentro: "Cabe destacar que no hubo acusaciones contra nosotros durante la reunión, el trabajo fue constructivo".

Pero el momento 'erre que erre' de EEUU no faltó a la cita. "Al término de la reunión planeamos firmar una declaración conjunta, pero no la firmamos, porque los estadounidenses querían que incluyera que habíamos interferido en sus elecciones, en su opinión, algo que nosotros negamos. Dijimos que si figura esa frase, debemos incluir en el documento que los estadounidenses no deberían interferir en asuntos internos, y luego dijeron que no firmarían esa declaración", confesó Pátrushev.

En este sentido, el periodista y analista internacional Nicolás Morás, opina que "es fundamental valorar la importancia de que Rusia no haya cedido a la prepotencia con la cual se maneja EEUU que está llevando adelante ciertas pretensiones de política exterior. Quieren llevar adelante el 'divino capricho' de El Pentágono y de la Casa Blanca para cuestiones diplomáticas y prescinden del principio fundamental del diálogo que es imprescindible para arribar a cualquier acuerdo. Por supuesto Rusia no ha cedido a estas presiones por lo cual es absolutamente comprensible".

No obstante, el director ejecutivo del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad, Daniel McAdams, separó la paja del trigo, al indicar que esta reunión muestra la aspiración de Donald Trump de entablar un diálogo con Rusia.

Bolton también lanzó manifestaciones sobre la presencia de las tropas regulares e irregulares iraníes en Siria. Señaló que su objetivo es "lograr que todas las fuerzas iraníes regresen a Irán" al añadir que discutió con Pátrushev varios pasos y caminos para alcanzarlo.

Anteriormente, Bolton había declarado que EEUU estudiará diferentes formatos de cooperación con otros países en Siria con la condición de que Irán retire sus fuerzas del país árabe. Algo que ya tenía una respuesta de antemano por parte del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien había declarado que su Gobierno no podía obligar a Irán a abandonar territorio sirio.

Y este viernes, el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, ratificó estos conceptos al indicar que Rusia respeta la presencia de Irán en Siria, a la que calificó de legal en medio de informes de que Washington estaba presionando a Moscú sobre el papel de Teherán en el país árabe.

"Se puede arribar a mejores acuerdos a partir de un diálogo que respete las posiciones de Rusia. EEUU no va a avanzar con Rusia como pretende también avanzar con Irán en referencia a las extorsiones como trató de hacer también con Corea del Norte. Definitivamente la posición rusa va a defender sus intereses como es lo habitual y EEUU va a tener que adaptarse a esta condición", concluye Nicolás Morás.