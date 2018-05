EEUU a la UE: 'O rechazas el gas ruso, o te golpeo'

Hay tan solo una salida de esta situación para Bruselas: sustituir las compras del gas ruso por las del norteamericano. De acuerdo a 'The Wall Street Journal', esto es lo que dijo Donald Trump a la canciller alemana, Angela Merkel, en la reunión que mantuvieron el pasado mes de abril.

Y no son rumores, según demuestran las declaraciones que acaba de hacer el ministro de Economía y Energía de Alemania, Peter Altmaier. Dijo que EEUU busca hacerse con el mercado energético de la UE, en lo que la inquietud de Berlín radica en que la oferta norteamericana es menos competitiva que la de Rusia.

Según el analista financiero ruso Román Tkachuk, es poco probable que la UE diga adiós al proyecto 'Nord Stream 2':

"A Alemania le beneficia la realización del proyecto 'Nord Stream 2', entre otras cosas, porque se verá fortalecida su influencia como 'hub' gasístico de la UE. Aunque no lo hace de forma abierta, Berlín, en realidad, está promoviendo que la obra se haga realidad y se resiste a la presión norteamericana. Cabe señalar que EEUU no tiene la capacidad de cubrir la demanda gasística que tiene la UE. Tampoco hay suficientes infraestructuras en suelo comunitario para recibir el gas licuado estadounidense, el cual es, además, más caro que lo que ofrece Rusia. Es decir, no hay alternativa a Rusia como proveedor energético. Creo que se pasó el punto de no retorno en lo de 'Nord Stream 2'", sostuvo el experto.

Carlos Puente Martín, analista político y económico en asuntos europeos, tampoco cree "esta oferta" de EEUU "pueda prosperar", calificando a la misma como "chantaje".

Indicó en entrevista con Radio Sputnik que lo único que provocan las políticas "agresivas" de Trump es que la UE busque una mayor "independencia" de Washington.

"En política internacional y en relaciones internacionales lo que es necesario es que sean socios fiables, y EEUU ha demostrado ya en varias ocasiones que no lo es y que trata a sus socios como vasallos", subrayó Carlos Puente Martín.