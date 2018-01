"Gran parte de la humanidad está decepcionada por no estar en la 'lista del Kremlin'"

El nuevo capítulo antirruso de EEUU tiene un nombre que bien podría ser el de una película de Hollywood. Como si varios guionistas de la conocida como ‘meca del cine’, tuvieran ahora sus aposentos en el 1600 de la Avenida Pennsylvania, en Washington DC.

Así, la "Lista del Kremlin" fue presentada al Congreso por el Departamento del Tesoro de EEUU, e incluye a 114 representantes de la cúpula política de Rusia y a 96 de los empresarios más ricos, quienes son susceptibles de ser sancionados por el país norteamericano en el futuro.

Se informó que fue elaborada acorde a la ley CAATSA (Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones), que el presidente Donald Trump firmó a principios de agosto del pasado año, y que prevé ampliar las sanciones contra Irán, Rusia y Corea del Norte.

Lea más: Este es el principal objetivo que persiguen las últimas sanciones contra Rusia

Una elaboración, que el senador ruso Konstantín Kosachov puso en entredicho, al entender que "da la sensación de que la inteligencia norteamericana simplemente copió la guía telefónica del Kremlin al perder toda esperanza de hallar información comprometedora contra los políticos rusos que anteriormente había prometido".

Para el analista internacional Juan Aguilar, en esta circunstancia "todo es muy cómico. Lo que pasa es que en el fondo está enmarcado en cosas serias".

"Yo no sé a quién se le habrá ocurrido la gracieta de la 'lista del Kremlin', que en el fondo lleva un poco de mala leche". De paso "podrían haberla llamado 'los papeles del Kremlin'. Como ya estamos acostumbrados a 'los papeles de Panamá', 'los papeles de Luxemburgo', 'los papeles' de cualquier escándalo financiero internacional, pues se busca un poco asociar en el subconsciente de la opinión pública, que esto es una cosa terrible, que pone contra las cuerdas a toda la élite rusa. En el fondo no es más que una cretinez mal hecha", expresa el periodista.

Aguilar desmenuza que "la realidad es que la casta política occidental, que es lo mismo que decir 'la mafia occidental', — no hay mucha diferencia —, es bastante mediocre. La mediocridad se ha instalado de forma general: lo hemos visto y sufrido en la clase política española, se puede ver en la europea, y EEUU va a la vanguardia. Como siempre, en el grado de decadencia va a la vanguardia".

Otro de los conceptos que dejó caer Kosachov respecto a "la lista del Kremlin" y demás decisiones por el estilo de la Administración de la Casa Blanca, es que "la paranoia política es difícil de curar, especialmente cuando el paciente no reconoce que está enfermo y renuncia al tratamiento".

Además: 'Kremlinfobia', la epidemia en EEUU que no tiene cura

Unas palabras refrendadas por el analista, quien sostiene que la mediocridad de la política occidental "es una enfermedad general. Es un síntoma de hasta qué punto las sociedades y sus estructuras están gastadas en Occidente. Habría ejemplos para todo, y sobre todo, si uno se pone a hacer comparaciones y tomar la clase política actual de los países occidentales y la va comparando con lo que eran hace 25 o 50 años, la imagen es lamentable", sentencia.

Mientras, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha tomado esta lista en tono de humor , al 'lamentar' no integrarla.'Qué lástima', comentó el jefe de Estado en una reunión con los delegados de su equipo electoral e incidió en restarle importancia, ya que entiende que hay que centrarse en asuntos internos más importantes para el país.

El experto reflexiona: "Meter (en la lista) a los miembros del Gobierno (ruso) o a Diputados de la Duma de la clase política rusa… bueno, si es público, está en la página web del Kremlin. Esto es un sin sentido, una tomadura de pelo".

Lea más: Experto británico asegura que 'lista del Kremlin' reproduce datos de Forbes

"¿A los 96 milmillonarios?", se pregunta Aguilar. "Si uno hiciera la misma lista referida a EEUU, no podrían ser 96 milmillonarios, serían cientos de milmillonarios. Porque hay muchos más milmillonarios allí, empezando por el propio presidente de los Estados Unidos de América. Y no es de extrañar la salida irónica del presidente Putin de sentirse decepcionado de no estar en esa lista. Yo también estoy decepcionado, porque significa que no tengo más de mil millones de dólares. La gran parte de la humanidad está decepcionada por no poder estar en 'la lista del Kremlin'", ironiza Juan Aguilar.