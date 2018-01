"Nosotros, los latinoamericanos, debemos apartarnos totalmente de EEUU"

Donald Trump colmó la paciencia de sus vecinos en el continente. Calificó de "países de mierda" a las naciones, entre ellas algunas latinoamericanas, desde donde llegan a EEUU los inmigrantes cuya 'calidad' no le satisface al inquilino de la Casa Blanca.

La indignación internacional por las declaraciones del líder de la principal potencia mundial llegó incluso a la ONU, donde el mandatario norteamericano fue acusado de racismo. Y con razón, según dijo a Radio Sputnik la analista política hondureña Gilda Batista.

Según nuestra interlocutora, "las declaraciones del presidente Trump son una desfachatez, un insulto hacia la dignidad de los latinoamericanos", quienes aportaron enormemente al desarrollo económico y cultural de EEUU, y siguen "fortaleciendo esa nación".

Gilda Batista indicó, asimismo, que lo que hizo Trump fue articular el pensamiento de "los demás presidentes" norteamericanos, que siempre consideraron a América Latina como su "patio trasero" y nunca trataron a las naciones de esa región como "pueblos hermanos".

La analista se mostró convencida de que ha llegado la hora para que Latinoamérica se aparte "totalmente" de EEUU, "un país que lastima y detesta" sus vecinos del sur.

"Debe de haber una desunión completa", señaló Gilda Batista, al proponer, entre otras medidas, la de expulsar a Washington de organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos.

Cabe señalar que los comentarios racistas de Trump no son puras palabras. Vienen acompañadas de acciones concretas. O de la inacción, si eso puede perjudicar a las naciones latinoamericanas.

Se puede recordar, en este sentido, cómo EEUU dejó a su suerte a los países del Caribe golpeados por el huracán Irma. A Washington ni siquiera le molestó la dramática suerte de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EEUU, uno de los territorios más afectados por el huracán más potente en la historia del océano Atlántico, que el pasado mes de septiembre dejó decenas de muertos y daños incalculables en el Caribe.

El mandatario norteamericano tampoco movió un dedo para ayudar a Cuba, país que también quedó arrasado por Irma, y ello a pesar de tener en su base de Guantánamo "alimentos, medicinas y materiales de construcción valorados en cientos de millones de dólares", según dijo a nuestra emisora el analista cubano Manuel Yepe.

No obstante, a él no le sorprende la actuación de Trump, puesto que semejante "agresividad" hacia América Latina es algo típico de Washington, algo que "no tiene ningún sentido lógico".

Además de ser racistas, las declaraciones de líder estadounidense son también hipócritas. Y es que muchos inmigrantes latinoamericanos que entran a EEUU huyen de sus países por que los mismos están siendo desestabilizados por Washington, como es el caso de Venezuela, indicó en conversación con Radio Sputnik el analista internacional dominicano Fernando Martínez, quien reside actualmente en Miami.

Nuestro interlocutor constató que la Administración Trump lleva "una guerra económica" contra el Gobierno de Nicolás Maduro, provocando la huida de venezolanos a otros países, en particular, a EEUU.

México es otra nación latinoamericana que está siendo desestabilizada por EEUU, dijo en entrevista con nuestra emisora el cineasta mexicano Everardo González, quien aseveró que la enorme violencia en la que está sumido su país está promovida, en particular, por empresas norteamericanas que buscan aprovechar al máximo la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Precisó que lo están haciendo para desalojar los terrenos mexicanos ricos en recursos naturales, que "no pueden ser explotadas" sin el permiso de sus habitantes.

Por su parte, el abogado venezolano Alberto Vargas mencionó los llamados "golpes suaves" orquestados últimamente en una serie de países latinoamericanos como una de las causas de la inmigración latinoamericana a EEUU.

En tanto, Donald Trump se desdijo de sus palabras. Afirmó que utilizó otras. Pero que, según se desprende de sus excusas, igual fueron duras.