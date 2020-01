Abogado de Assange denuncia: "Se encuentra aislado 23 horas al día"

Previo a una reciente vista que tuvo Assange ante la justicia británica, la jueza Vanessa Baraitser dijo que el periodista contaría con tiempo suficiente para hablar con sus abogados y trabajar en su defensa, para luego presentarse ante la Corte de Magistrados de Westminster.

Algo que no ocurrió así , de acuerdo a su abogada defensora en Reino Unido, Gareth Pierce, quien denunció que "Julian Assange no ha recibido el tiempo que necesita con su equipo legal para discutir cómo enfrentar la petición de extradición de EEUU, lo que ha provocado demoras en el caso". Al final, para lo único que le dio el tiempo que le brindó la justicia británica fue para confirmar su nombre y fecha de nacimiento al juez. Nada más.

El abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, explica que él integra un equipo legal internacional cuya defensa se realiza en varios Estados en el mundo."Uno de ellos es el Ecuador, que tiene una situación clave en el desenlace que tuvo a partir de la salida [de Assange] de la Embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres. Y evidentemente esto también se coordina con el equipo legal, tanto en Inglaterra como en EEUU", apunta.

Poveda abunda que "dentro de esta situación hay una coordinación, y evidentemente lo que está manifestando Gareth Peirce en Londres es verdad, en cuanto que una vez que [Assange] salió de la Embajada de manera abrupta […], él fue a la cárcel de Belmarsh. Ahí se encuentra aislado 23 horas al día y eso dificulta evidentemente que pueda tener contacto con el equipo de defensa legal inglés".

En este sentido, el abogado señala que antes del viraje que tuvo el Gobierno ecuatoriano, el activista tenía acceso a sus abogados. Hay mucha información y que se debe defender de una manera integral.

El abogado ecuatoriano refiere al relator especial de la ONU sobre torturas, Nils Melzer, quien afirmó que Assange muestra "todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica".

"Lo que hemos visto por parte del Gobierno del Reino Unido es un claro desprecio por los derechos y la integridad de Assange. A pesar de la urgencia médica de mi llamado y de la gravedad de las presuntas violaciones, el Reino Unido no ha adoptado ninguna medida de investigación, prevención y reparación exigida por el derecho internacional", sentenció Melzer en el informe.

"Merzel ya lo dijo: que nunca había visto que al menos tres Estados, Ecuador, EEUU y Reino Unido, se hayan prestado para perseguir a un sólo hombre. Esto evidencia que desde el inicio hubo una persecución, se armó una estrategia de espionaje al señor Assange, y ahora en lo formal tiene repercusiones judiciales que lo único que intentan hacer es menoscabar la integridad física de Assange, llevarle a un gran jurado en EEUU, y condenarle por el ejercicio de libertad de expresión", remacha Poveda.

El abogado confirma que se constatan atropellos contra los derechos de su defendido. "El debería estar en libertad, ya cumplió su pena por un posible desacato ante autoridades británicas, sin embargo no se le otorgó la libertad".

El procedimiento sobre la extradición de Assange a EEUU comenzaría en febrero. En este sentido, la abogada Peirce, manifestó que las dificultades para tener tiempo con su cliente para preparar su defensa han retrasado el caso, afirmando a la corte que esta demora en el cronograma es extremadamente preocupante.

Poveda incide en que el aislamiento de 23 horas al que está sometido Assange y que se ha denunciado, continúa, lo que imposibilita desarrollar una buena defensa porque hay una gran cantidad de información que debe ser suministrada. Señala que una hora con su defendido no es suficiente, que se requiere de más tiempo.

"Yo espero equivocarme, pero tal como van las cosas me parece que las fechas no van a ser movidas, y me imagino que tendrán que cumplir un cronograma. Esto evidentemente afecta a la defensa de Julian Assange, imposibilita que se presenten todos los elementos de descargo, y estamos en desventaja. Son varios Estados en contra de Assange y tenemos un equipo legal internacional bastante óptimo, pero que no es suficiente por cuanto él está privado de libertad. Si estuviera en libertad tendríamos todo el tiempo posible para argumentar, para trabajar todos los días. Sin embargo la realidad es muy diferente, sumado esto a las condiciones de salud de Assange", observa Carlos Poveda.